Ιράν: Διαψεύδει τις αναφορές περί δολοφονίας του αρχηγού της Αστυνομίας

Σύγχυση προκλήθηκε όταν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αναρτήθηκαν στο Χ σχετικά με τη δολοφονία του αρχηγού της ιρανικής αστυνομίας Σαρντάρ Ραντάν.

Ο Ραντάν, ο οποίος κατηγορείται από λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εμπλέκεται στο θάνατο εκατοντάδων πολιτών στις έντονες διαδηλώσεις στο Ιράν, φέρεται, σύμφωνα με τις αναφορές, να είχε υποστεί επτά τραύματα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανάρτηση με την οποία απασχολήθηκαν ιρανικοί κύκλοι συνέπεσε με τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο Ιρανός πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραΐσι, και ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Τις τελευταίες ώρες, η είδηση για τη «δολοφονία» του αρχηγού της αστυνομίας του Ιράν εξαπλώθηκε άμεσα, ειδικά μετά την αναδημοσίευσή της από τα τοπικά ισραηλινά μέσα.

BREAKING 🚨: Unconfirmed reports state that Ahmad-Reza Radan, Chief of Iranian Police, has been assassinated, suffering seven gunshot wounds.



Radan was allegedly involved in the deaths of hundreds of civilians in recent clashes in Iran. pic.twitter.com/T0hKLJ17eV