Το Ιράν δεν θα παραδοθεί, ο Τραμπ έκανε μεγάλο λάθος, δηλώνει Ιρανός αξιωματούχος

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε μεγάλο λάθος θεωρώντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλιμπάφ.

«Χωρίς καμία αμφιβολία, το έθνος και ο λαός μας δεν θα παραδοθούν», ανέφερε ο Καλιμπάφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Θα πολεμήσουν, θα αγωνιστούν και δεν θα παραδοθούν», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Βουλής προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν θα λάβει «αντίμετρα» εναντίον οποιασδήποτε χώρας του Κόλπου επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

Παράλληλα, επανέλαβε δηλώσεις εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης νωρίτερα, ο οποίος προειδοποίησε ότι «αν συνεχιστεί ο πόλεμος εναντίον των υποδομών, θα ανταποδώσουμε χωρίς δισταγμό».

