Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα δύο τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς ελεύθερου σκοπευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής επιβολής (ICE) στο Ντάλας, ανακοίνωσε η αστυνομία του Ντάλας με τον φερόμενο δράστη να αυτοκτονεί.

«Η προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον ενός κυβερνητικού κτιρίου από ένα παρακείμενο κτίριο. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς. Ένα θύμα πέθανε επί τόπου. Ο ύποπτος είναι νεκρός.»

Οι αρχές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα την Τετάρτη, ανέφερε η ανάρτηση.

On September 24, 2025, at about 6:40 a.m., Dallas Police responded to an assist officer call in the 8100 block of north Stemmons Freeway. The preliminary investigation determined that a suspect opened fire at a government building from an adjacent building. Two people were… — Dallas Police Dept (@DallasPD) September 24, 2025

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου, ανέφερε το τοπικό δίκτυο WFAA, θυγατρικό του ABC, επικαλούμενο πηγές. Τουλάχιστον δύο κρατούμενοι είναι μεταξύ των θυμάτων σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου που γνωρίζουν το περιστατικό.

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε περιφερειακό γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Ντάλας, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς. «Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ελεύθερο σκοπευτή», δήλωσε ο Λάιονς. «Έχουμε τρία άτομα τραυματισμένα προς το παρόν. Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή τους. Έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι ο ύποπτος είναι νεκρός από αυτοπυροβολισμό.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.



The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.



While we don’t know motive yet, we know that our ICE… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, Μάντισον Σίχαν, δήλωσε ότι η κατάσταση με τους πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας παραμένουν «πολύ ρευστή» και το κίνητρο παραμένει άγνωστο.

«Έχουμε δει πολλή βία σε εγκαταστάσεις της ICE και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε επίθεση, ακόμη και φέτος σε εγκαταστάσεις της ICE», δήλωσε στο Fox News

«Δεν έχουμε επιβεβαιώσει ακόμη τον αριθμό των δραστών, αλλά γνωρίζουμε ότι ο δράστης δεν διαφεύγει πλέον», είπε η Σίχαν, προσθέτοντας ότι οι εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας εξακολουθούν να βρίσκονται σε καραντίνα.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι υπήρξαν πολλαπλοί τραυματισμοί και θάνατοι και ότι ο δράστης πέθανε από αυτοτραυματισμό.

Ο ύποπτος, οπλισμένος με ένα τουφέκι, ήταν ελεύθερος σκοπευτής σε μια στέγη και η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος πέθανε από τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στο κεφάλι καθώς πλησίαζαν οι αστυνομικοί.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ελεύθερο σκοπευτή», δήλωσε στο CNN ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς.

Δεκάδες αστυνομικές μονάδες και πολλά ασθενοφόρα εντοπίστηκαν από την I-35E κοντά στο Empire Central.