ΗΠΑ: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Στόκτον της Καλιφόρνιας 

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης στο Στόκτον της Βόρειας Καλιφόρνιας νωρίς το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας, βράδυ Σαββάτου τοπική ώρα) σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος του Στόκτον, Τζέισον Λι, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Είμαι σε επαφή με το προσωπικό και τους υπεύθυνους δημόσιας ασφάλειας για να κατανοήσω ακριβώς τι συνέβη και θα πιέσω για να λάβω απαντήσεις», δήλωσε.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έλαβε αναφορές λίγο πριν τις 04:00 της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα κοντά στο τετράγωνο 1900 της οδού Λουσίλ στο Στόκτον.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτή τη στιγμή ότι περίπου 14 άτομα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς και τέσσερα θύματα έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σαν Χοακίν σε ανάρτησή του στο X.

«Πρόκειται για μια πολύ ενεργή και συνεχιζόμενη έρευνα και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να πρόκειται για στοχευμένο περιστατικό και οι ερευνητές διερευνούν όλες τις πιθανότητες».

Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον δράστη.