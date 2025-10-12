ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα (pics&vid)

Μαζική ένοπλη επίθεση σε πολυσύχναστο μπαρ σε νησί της Νότιας Καρολίνας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ακόμη, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Willie’s Bar and Grill στο νησί St. Helena, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Όταν οι σερίφηδες έφτασαν στο σημείο, βρήκαν μεγάλο πλήθος και αρκετά άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινές επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες αναζητώντας καταφύγιο από τα πυρά», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μποφόρτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

⚠️ Important



Exclusive visuals of the early morning Mass shooting scene of Beaufort county bar, south Carolina https://t.co/azsfmtqBbc pic.twitter.com/jBJoZI1mPI — Open News© (@OpenNewNews) October 12, 2025

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητάμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε την έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο σημείο, ενώ τουλάχιστον 20 άλλοι τραυματίστηκαν. Από τους τραυματίες, τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη τα στοιχεία των θυμάτων.