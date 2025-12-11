ΗΠΑ: Το τάνκερ που κατάσχεσε η Ουάσινγκτον στα ανοιχτά της Βενεζουέλας απέκρυπτε τη θέση του επί έναν μήνα

Το δεξαμενόπλοιο Skipper, που κατασχέθηκε την Τετάρτη από τις ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, φαίνεται ότι απέκρυπτε τη θέση του επί πολλές εβδομάδες τον Νοέμβριο, σύμφωνα με μια ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε δεδομένα ναυσιπλοΐας, δορυφορικές φωτογραφίες και πληροφορίες του εξειδικευμένου ιστότοπου TankerTrackers.

Το πλοίο έπλεε σήμερα το μεσημέρι (στις 12.00 ώρα Ελλάδας) στην Καραϊβική, περίπου 60 χιλιόμετρα ανοιχτά του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με το Bloomberg και δεδομένα του ιστότοπου VesselFinders. Από το βράδυ της Τετάρτης ακολουθεί πορεία προς τα βόρεια.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, που υπόκειται σε κυρώσεις. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «διεθνή πειρατεία».

Προηγουμένως και επί έναν μήνα, αρχής γενομένης από τις 7 Νοεμβρίου, το Skipper εμφανιζόταν ακινητοποιημένο στα ανοιχτά της Γουϊάνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιστότοπο TranerTrackers.com, στα μέσα Νοεμβρίου πιθανότατα βρισκόταν σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από αυτή τη θέση: στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό «Χοσέ» της Βενεζουέλας, που απέχει 240 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας.

Ένα τάνκερ με παρόμοια χαρακτηριστικά διακρίνεται στο ίδιο σημείο σε δορυφορικές φωτογραφίες της 18ης Νοεμβρίου, που ανέλυσε το AFP. Από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη το πλοίο δεν εξέπεμψε κανένα σήμα. Έδωσε στίγμα της θέσης του λίγες ώρες πριν από την κατάσχεσή του από τους Αμερικανούς.

Τον Σεπτέμβριο το Skipper βρισκόταν στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ, στα ανοιχτά του Ιράν, με βάση στοιχεία του Bloomberg που επιβεβαιώνονται από δορυφορικές φωτογραφίες τις οποίες μελέτησε το AFP.

Στη συνέχεια μπήκε για μικρό χρονικό διάστημα στα χωρικά ύδατα του Ομάν και στις αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησε τον διάπλου του Ατλαντικού προς την Καραϊβική, περνώντας από το Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας, στα ανοιχτά της Νότιας Αφρικής.

Το Skipper μήκους 333 μέτρων, υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ από το 2022, λόγω των φερόμενων δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Η Κούβα καταδίκασε σήμερα την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ, εκφράζοντας «την πλήρη στήριξή της» στη Βενεζουέλα. Η «επίθεση εναντίον του βενεζουελάνικου δεξαμενόπλοιου από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ» είναι «μια πράξη πειρατείας που αποτελεί κλιμάκωση της επιθετικότητας των γιάνκηδων εναντίον της Μπολιβαριανής Επανάστασης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Κουβανός πρωθυπουργός, Μανουέλ Μαρέρο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, το τάνκερ που κατασχέθηκε κατευθυνόταν στην Κούβα για να παραδώσει πετρέλαιο.