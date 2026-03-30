ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι συζητήσεις με το Ιράν - Η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σε «ορισμένα σημεία» με το σχέδιο του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και εξελίσσονται ομαλά, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ.

«Παρά όλες τις δημόσιες δηλώσεις που ακούμε από το καθεστώς και τις ψευδείς αναφορές, οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται ομαλά. Όσα λέγονται δημόσια διαφέρουν, φυσικά, σημαντικά από όσα μας μεταφέρονται κατ’ ιδίαν» είπε η Λέβιτ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η ίδια πρόσθεσε πως τα όσα υποστηρίζει η Τεχεράνη θα κριθούν στο πεδίο.

Σημείωσε ακόμα πως σε ιδιωτικές συζητήσεις Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν συμφωνήσει σε μερικά σημεία προς το σχέδιο των 15 σημείων που είχε προτείνει ο Τραμπ προς την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα

Ακόμα, η Λέβιτ είπε πως ο Τραμπ θα μπορούσε να εξετάσει μια πρόταση προς τις αραβικές χώρες για να πληρώσουν μέρος του κόστους του πολέμου.

Αναφερόμενη στο πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε πως παραμένει σε ισχύ το χρονοδιάγραμμα για λήξη του πολέμου σε 4 με 6 εβδομάδες.