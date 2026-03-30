Κυβέρνηση: Η αναγκαιότητα πολιτικής σταθερότητας και η σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ

Οι εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν αναδεικνύονται σε «βαρόμετρο» και για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, που σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να αναζητήσει τη διασφάλιση της σταθερότητας σε κάθε επίπεδο. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι προκλήσεις, που προκύπτουν, αφορούν σε όλα τα μείζονα κεφάλαια των πολιτικών επιλογών -την διπλωματία, την άμυνα, την οικονομία- διατυπώνοντας την άποψη ότι η ετοιμότητα της κυβέρνησης να ανταποκριθεί αποτελεί ισχυρό, κριτήριο που καθορίζει και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, αλλά, σε δεύτερο χρόνο, θα αποτελέσει και γνώμονα αποφάσεων, όπως λένε, για τους ίδιους τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, στο κυβερνητικό επιτελείο επιχειρούν πλέον να αναδείξουν την στάση των υπολοίπων κομμάτων, υπό το βάρος των διεθνών αναταράξεων που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η τοποθέτηση και οι προτάσεις, κυρίως του ΠΑΣΟΚ με τον θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα βρεθούν στη «ζυγαριά» που θα βαρύνει στη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών τους επόμενους μήνες.

Στον απόηχο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στο Μέγαρο Μαξίμου κρίνουν ότι αυτό που αναδείχθηκε είναι τελικά η επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη να απορρίψει κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, επιλογή που έχει πλέον τη «βούλα» του συνεδρίου του κόμματος, μιλούν για έναν αρχηγό που «απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση», σχολιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και κατηγορούν τον κ. Ανδρουλάκη για «αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα» και για «ένα νέο ''πρόγραμμα Θεσσαλονίκης'' σε πράσινη απόχρωση», λέγοντας ότι ο χρόνος για εκείνον «έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω». Το Μέγαρο Μαξίμου επιρρίπτει στην αξιωματική αντιπολίτευση «ανέξοδες υποσχέσεις» και αντιπαραβάλει την σταθερότητα, την προοπτική και τις αποτελεσματικές πολιτικές, ως ζητούμενο για τους πολίτες.

Στο επίκεντρο της κριτικής τους στο κυβερνητικό επιτελείο τοποθετούν τη στάση του ΠΑΣΟΚ, την επομένη των εκλογών. Υπογραμμίζοντας, με νόημα, ότι ουδέποτε απεστάλη στο ΠΑΣΟΚ πρόσκληση συγκυβέρνησης, με δεδομένο ότι στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία, τονίζουν ότι κεντρική θέση της κυβέρνησης είναι ότι αν οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, η πολιτική σταθερότητα δε μπορεί να μπαίνει στο «ζύγι», όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση», σημειώνοντας αν και η αυτοδυναμία αναδεικνύεται ως μονόδρομος, η ΝΔ δε θα βάλει τον στόχο της πάνω από την πολιτική σταθερότητα στην περίπτωση που οι πολίτες δεν στηρίξουν τον στόχο αυτό.

Ταυτόχρονα, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι έχει μείνει αναπάντητο από το ΠΑΣΟΚ ένα κρίσιμο ερώτημα, που φαίνεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. «Ένα κόμμα που θέλει να εμφανίζεται ως κόμμα εξουσίας απάντησε μόνο στο με ποιον δεν θα κυβερνήσει, δεν απάντησε με ποιους και πώς», είπε ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι η ΝΔ έχει αποκλείσει συγκυβέρνηση με την άκρα δεξιά, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να πει αν αποκλείει το ίδιο κατηγορηματικά συγκυβέρνηση με το «άλλο άκρο του λαϊκισμού», όπως είπε, κατατάσσοντας σε αυτό τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Η γραμμή του κ.Δούκα πέρασε, γιατί είχε πει καλύτερα ακυβερνησία παρά συγκυβέρνηση», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι αυτή πλέον είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, υπό τις κρίσιμες συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να απορρίπτει κατηγορηματικά τις όποιες εισηγήσεις δέχεται από συνεργάτες και στελέχη, που προτείνουν την επίσπευση των εσωτερικών εξελίξεων και προκρίνουν το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι έως σήμερα δημοσκοπήσεις καταγράφουν ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και επικρότηση των χειρισμών της στην άμυνα και την οικονομία.

Ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν πηγές, θεωρεί άκαιρη την οποιαδήποτε σχετική συζήτηση, επισημαίνοντας σε κάθε τόνο, ότι εν μέσω μιας τέτοιας έκρυθμης διεθνούς κατάστασης δεν νοείται να οδηγηθεί η χώρα σε μια περίοδο αστάθειας, που συνεπάγεται μια εκλογική αναμέτρηση. Για τον πρωθυπουργό, που επιμένει ότι η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα είναι τα «ατού» για τη χώρα σε αυτή τη συγκυρία, πρώτη προτεραιότητα παραμένει η διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης σε οικονομικό επίπεδο, με τον ίδιο να διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν «εφεδρείες» που θα χρησιμοποιηθούν αν απαιτηθεί, όπως και η διασφάλιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, που απεδείχθη στο πεδίο από τις πρώτες ώρες του πολέμου με την συνδρομή στην Λευκωσία.

Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το οικονομικό επιτελείο και αύριο προγραμματίζεται νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την πορεία των τιμών και κυρίως για το τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά ενόψει Πάσχα.