Τραμπ για την επίθεση του Ιράν σε διυλιστήριο στη Χάιφα: Η απάντησή μας έρχεται σύντομα

Ο πρόεδρος Τραμπ τη Δευτέρα έθεσε το Ιράν και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας προ των ευθυνών τους, αφού η Τεχεράνη επιτέθηκε στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό διυλιστήριο του Ισραήλ, και είπε στη New York Post ότι η απάντησή του έρχεται «σύντομα».

Σημειώνεται ότι, το Ιράν κλιμάκωσε την επίθεσή του στις υποδομές πλήττοντας μονάδα ύδρευσης και ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ, και ένα πετρελαϊκό διυλιστήριο τυλίχθηκε στις φλόγες στη βόρεια ισραηλινή πόλη Χάιφα μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση.

Ειδικότερα, μιλώντας στην εφημερίδα New York Post, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ παράλληλα κάλεσε την ιρανική ηγεσία να προχωρήσει σε συμφωνία πριν, όπως ανέφερε, «είναι πολύ αργά». «Θα δείτε σύντομα», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση της Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα διαπιστώσει εντός της επόμενης εβδομάδας εάν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ. «Θα το διαπιστώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ενημέρωση «σε περίπου μία εβδομάδα».

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι έχει συντελεστεί δραστική αλλαγή στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι η παλαιά ηγετική ομάδα έχει αντικατασταθεί από νέα πρόσωπα, τα οποία – όπως είπε – εμφανίζονται πιο πρόθυμα να συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον.

«Υπήρξε πλήρης αλλαγή καθεστώτος, καθώς οι προηγούμενες δομές δεν υπάρχουν πλέον και πλέον έχουμε να κάνουμε με μια εντελώς νέα ομάδα ανθρώπων», δήλωσε. «Μέχρι στιγμής, εμφανίζονται πολύ πιο λογικοί».

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με προηγούμενες ηγεσίες που θεωρούνταν αντίπαλοι των ΗΠΑ, απάντησε: «Σχεδόν. Οι άλλοι έχουν όλοι πεθάνει».

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του εκλιπόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σημειώνοντας ότι δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου. «Κανείς δεν έχει ακούσει νέα του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι φέρεται να είναι «σοβαρά τραυματισμένος». Σε ερώτηση για το εάν βρίσκεται εν ζωή, απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση».