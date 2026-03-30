Η Τουρκία κατέρριψε ακόμα έναν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν - Ο τέταρτος από τις 28 Φεβρουαρίου

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως κατέρριψε ακόμα ένα πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο της Τουρκίας, τον τέταρτο κατά σειρά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αναχαίτιση έγινε από τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤO, σύμφωνα με την Άγκυρα.

Είχαν προηγηθεί τρεις αναχαιτίσεις από συστήματα του ΝΑΤΟ νωρίτερα αυτό το μήνα, οι οποίες οδήγησαν την Άγκυρα να διαμαρτυρηθεί και να προειδοποιήσει την Τεχεράνη.

Το τουρκικό υπουργείο δήλωσε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα «αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό» ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της Τουρκίας.