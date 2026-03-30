G7: Ετοιμότητα των υπουργών Οικονομικών για την ενεργειακή σταθερότητα

Οι υπουργοί Οικονομικών των επτά μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων (G7) δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμοι να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για τη διασφάλιση της σταθερότητας της αγοράς ενέργειας και τον περιορισμό των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων από την πρόσφατη αστάθεια.

Μετά από τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών, η G7 κάλεσε επίσης σε δήλωσή της τις χώρες «να αποφύγουν την επιβολή αδικαιολόγητων περιορισμών στις εξαγωγές υδρογονανθράκων και συναφών προϊόντων».

Στο σχετικό ανακοινωθέν, προστίθεται το ότι οι κεντρικές τράπεζες της G7 παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, με τη νομισματική πολιτική να εξαρτάται από τα δεδομένα.