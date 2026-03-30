Γερμανία: Άνοδος του πληθωρισμού στο 2,8%, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ισχυρή άνοδο εμφάνισε ο πληθωρισμός στη Γερμανία για τον Μάρτιο, τον πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ασκεί ήδη σημαντικές πιέσεις στις ενεργειακές τιμές για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Destatis, ο -εναρμονισμένος με τις τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης- πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2,8% από 2% τον Φεβρουάριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 2,8%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 1,2% από 0,4% τον Φεβρουάριο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Ο γενικός πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2,7% από 1,9%, εντός των προβλέψεων των αναλυτών

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο για τον πληθωρισμό τα επίπεδα του 2% ώστε να υπάρξει σταθερότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Μιλώντας στο Reuters, ο Ραλφ Σολεβμ ανώτερος οικονομολόγος της Commerzbank, δήλωσε πως όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος και προκαλεί αύξηση των τιμών ή έλλειψη ενέργειας και άλλων πρώτων υλών, τόσο πιο πιθανό είναι να επιταχυνθεί ο δομικός -εκτός των τιμών ενέργειας και τροφίμων- πληθωρισμός στη Γερμανία.