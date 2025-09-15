ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο Τραμπ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας. Από την αμερικανική πλευρά, το παρών έδωσαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους.

Η πατριαρχική αποστολή αποτελούνταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητο, τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μέγα Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρα Αέτιο.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στην είσοδο η υπεύθυνη πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόουλι.