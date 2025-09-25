ΗΠΑ: Προετοιμασίες για μαζικές απολύσεις σε περίπτωση ενός shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου ζητά από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να προετοιμάσουν σχέδια για μαζικές απολύσεις σε περίπτωση πιθανής διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης.

Όπως μετέδωσε την Πέμπτη το Bloomberg, η κίνηση αυτή θα αντιπροσώπευε μια σημαντική κλιμάκωση πέρα από τα συνήθη πρωτόκολλα διακοπής λειτουργίας των τελευταίων ετών, όπου οι κυβερνητικοί υπάλληλοι που θεωρούνται μη απαραίτητοι σε περίπτωση διακοπής χρηματοδότησης συνήθως τίθενται σε διαθεσιμότητα και τελικά επαναφέρονται όταν αποκαθίσταται η χρηματοδότηση — συνήθως με την καταβολή των καθυστερούμενων μισθών.

Το υπόμνημα κατευθύνει τις υπηρεσίες να προσδιορίσουν προγράμματα και άλλα στοιχεία δαπανών όπου η διακριτική χρηματοδότηση πρόκειται να λήξει την 1η Οκτωβρίου και όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης.

Οι υπηρεσίες θα συντάξουν στη συνέχεια σχέδια για τη μόνιμη κατάργηση θέσεων εργασίας σε τομείς που δεν συνάδουν με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή εάν η κυβέρνηση κλείσει την 1η Οκτωβρίου.

Το εύρος αυτών των πιθανών περικοπών δεν έγινε αμέσως γνωστό.

Οι νομοθέτες βρίσκονται επί του παρόντος σε αδιέξοδο σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της κυβέρνησης μετά το τέλος Σεπτεμβρίου.