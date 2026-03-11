Περίπου 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως και πριν από τη δημοσίευση του αριθμού από το Reuters, το Πεντάγωνο είχε αποκαλύψει μόνο οκτώ σοβαρά τραυματισμένους Αμερικανούς.

Σε δήλωση μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Reuters, το Πεντάγωνο εκτίμησε τον αριθμό σε περίπου 140 τραυματίες και δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν ελαφρά.

«Από την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury, περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί σε διάστημα 10 ημερών συνεχών επιθέσεων», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, προσθέτοντας ότι 108 από τους τραυματίες στρατιώτες είχαν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία.

Ο Παρνέλ δήλωσε ότι οι οκτώ σοβαρά τραυματισμένοι στρατιώτες λαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής περίθαλψης.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τους τύπους τραυματισμών και αν περιλαμβάνουν τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες είναι συχνές μετά από έκθεση σε εκρήξεις.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι ο αριθμός των ιρανικών επιθέσεων έχει μειωθεί απότομα από την έναρξη του πολέμου, καθώς ο αμερικανικός στρατός βομβαρδίζει τα αποθέματα όπλων του Ιράν και στοχεύει τον πιο περιορισμένο αριθμό εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν.

Ερωτηθείς αν το Ιράν ήταν ισχυρότερος αντίπαλος από ό,τι περίμενε όταν ο αμερικανικός στρατός κατάρτισε τα πολεμικά του σχέδια, ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα την Τρίτη ότι η μάχη δεν ήταν πιο δύσκολη από ό,τι αναμενόταν.

«Νομίζω ότι πολεμούν και το σέβομαι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο τρομεροί από ό,τι νομίζαμε», δήλωσε ο Κέιν σε ενημέρωση του Πενταγώνου.