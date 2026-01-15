Μινεάπολη: Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια επικεφαλής της ICE - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις πολιτικές μετανάστευσης

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ, Μάντισον Σέχαν, ανακοίνωσε την Πέμπτη πως υπέβαλε την παραίτηση της από το πόστο της, εν μέσω των συνεχιζόμενων αντιδράσεων κατά της ICE που επικρατούν στη χώρα για τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον έλεγχο της μετανάστευσης.

Η 28χρονη Σέχαν εντάχθηκε στην ICE στις αρχές του περασμένου έτους και ήταν στενή σύμμαχος της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ.

Το CBS ανέφερε ότι η Σέχαν σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, για την 9η περιφέρεια του Οχάιο στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, ανταγωνιζόμενη την Δημοκρατική Μάρσι Κάπτουρ, όπως δήλωσε.

Η ICE βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της ευρείας κλίμακας καταστολής της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά το παρελθόν έτος, καθώς ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έστειλε αξιωματικούς σε πόλεις των ΗΠΑ υπό δημοκρατική ηγεσία, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τις απελάσεις.

Η υπηρεσία βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής την περασμένη εβδομάδα, μετά την θανατηφόρα πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδας και μητέρας τριών παιδιών, από αξιωματικό της ICE στο Μινεάπολη.

Την Τετάρτη το βράδυ, ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε έναν Βενεζουελάνο στο Μινεάπολη κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης επιβολής του νόμου, αυξάνοντας τις εντάσεις στην πόλη, όπου οι κάτοικοι βγήκαν στους παγωμένους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις επιδρομές του Τραμπ κατά των μεταναστών.

Οι επιθετικές τακτικές επιβολής του νόμου - με τους πράκτορες της ICE και της Συνοριακής Φρουράς να αντιμετωπίζουν δημόσια τους ύποπτους παραβάτες του μεταναστευτικού νόμου και να ψεκάζουν χημικά στους διαδηλωτές - έχουν πυροδοτήσει βίαιες συγκρούσεις, δήλωσαν στο Reuters τρέχοντες και πρώην αξιωματούχοι της ICE.

Ενώ η ICE έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταστολή του Τραμπ, η κυβέρνηση έχει αναδιατάξει την ηγεσία της υπηρεσίας αρκετές φορές κατά το παρελθόν έτος. Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας απομακρύνθηκε τον Φεβρουάριο, όταν η Σέχαν προσλήφθηκε ως αναπληρωτής.

Ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι της ICE αντέδρασαν έντονα στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ πέρυσι να διορίσει την Σέχαν σε ανώτερη θέση, δεδομένης της έλλειψης εμπειρίας της στην ICE και των περιορισμένων προσόντων της στον τομέα της επιβολής του νόμου. Η ίδια ήταν γραμματέας του Υπουργείου Άγριας Ζωής και Αλιείας της Λουιζιάνα πριν ενταχθεί στην ICE.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε δύο κορυφαίους ηγέτες της ICE τον Μάιο, καθώς ο βοηθός του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, η κινητήρια δύναμη πίσω από το μεταναστευτικό πρόγραμμα του Τραμπ, πίεζε για περισσότερες συλλήψεις.

Τρέχον και πρώην προσωπικό της ICE δήλωσε στο Reuters πέρυσι ότι οι αξιωματικοί αντιμετώπιζαν εξάντληση και απογοήτευση καθώς αγωνίζονταν να επιτύχουν τους επιθετικούς στόχους του Μίλερ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο θα αποφασίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν επί του παρόντος την πλειοψηφία και στα δύο Σώματα.