ΗΠΑ: Πάνω από 20 ιρανικά πλοία έχουν χτυπηθεί ή βυθιστεί τις τελευταίες μέρες (vid)

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ υποστήριξαν την Τετάρτη πως έχουν βυθίσει ή χτυπήσει πάνω από 20 πλοία του Ιράν κατά τις τελευταίες 5 μέρες, όπως ανέφερε η κεντρική διοίκηση (CENTCOM) με ανάρτηση στο X.

Η CENTCOM υποστηρίζει ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει ή βυθίσει στον βυθό του ωκεανού περισσότερα από 20 πλοία του ιρανικού καθεστώτος. Χθες το βράδυ, η CENTCOM πρόσθεσε ένα πολεμικό πλοίο της κλάσης Soleimani στη λίστα».

U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη οι ΗΠΑ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, με τουλάχιστον 87 νεκρούς.

Επίσης, 32 άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο και νοσηλεύονται.