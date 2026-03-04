ΗΠΑ: Πάνω από 20 ιρανικά πλοία έχουν χτυπηθεί ή βυθιστεί τις τελευταίες μέρες (vid)
X/CENTCOM
X/CENTCOM

04/03/2026 • 18:02 / Τελευταία Ενημέρωση: 18:10
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ υποστήριξαν την Τετάρτη πως έχουν βυθίσει ή χτυπήσει πάνω από 20 πλοία του Ιράν κατά τις τελευταίες 5 μέρες, όπως ανέφερε η κεντρική διοίκηση (CENTCOM) με ανάρτηση στο X.

Η CENTCOM υποστηρίζει ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει ή βυθίσει στον βυθό του ωκεανού περισσότερα από 20 πλοία του ιρανικού καθεστώτος. Χθες το βράδυ, η CENTCOM πρόσθεσε ένα πολεμικό πλοίο της κλάσης Soleimani στη λίστα».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη οι ΗΠΑ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, με τουλάχιστον 87 νεκρούς.

Επίσης, 32 άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο και νοσηλεύονται. 

