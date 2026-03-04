Πεντάγωνο: Οι ΗΠΑ εξόντωσαν Ιρανό αξιωματούχο που σχεδίαζε τη δολοφονία του Τραμπ

Ο αμερικανικός στρατός σκότωσε Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος ηγούνταν μονάδας που φέρεται να βρισκόταν πίσω από σχέδιο δολοφονίας εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Πεντάγωνο.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο του ανώνυμου αξιωματούχου έγινε στο πλαίσιο επιχειρησιακής ενημέρωσης για τον τετραήμερο πόλεμο με το Ιράν στο Πεντάγωνο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επαίνεσε την επιχείρηση, η οποία, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος αξιωματούχος δεν αποτελούσε τον αρχικό στόχο των επιχειρήσεων.

«Ο επικεφαλής της μονάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τραμπ εντοπίστηκε και σκοτώθηκε. Το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τραμπ και ο Πρόεδρος Τραμπ γέλασε τελευταίος», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.

Το 2024, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε Ιρανό άνδρα σε σχέση με φερόμενη συνωμοσία, η οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, είχε διαταχθεί από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Τραμπ, τότε εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί τις κατηγορίες ότι είχε στοχοποιήσει τον Τραμπ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη φερόμενη ιρανική συνωμοσία όταν μίλησε την Κυριακή για κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας στο ABC News: «Τον έπιασα πριν με πιάσει αυτός».

Ο Χέγκσεθ, ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο Τραμπ δεν είχε θέσει ως προτεραιότητα για το Πεντάγωνο τον εντοπισμό του επικεφαλής της ιρανικής μονάδας που φερόταν να εμπλέκεται στην πλεκτάνη.

«Δεν αποτέλεσε σε καμία περίπτωση το επίκεντρο της επιχείρησης — στην πραγματικότητα, δεν τέθηκε ποτέ από τον Πρόεδρο ή από οποιονδήποτε άλλον. Ωστόσο, διασφάλισα, όπως και άλλοι, ότι όσοι ευθύνονταν θα εντάσσονταν τελικά στη λίστα στόχων», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός καταγράφει σταθερή πρόοδο κατά του Ιράν, έπειτα από σφοδρούς γύρους επιθέσεων. Όπως είπε, οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν σε όλο το θέατρο επιχειρήσεων έχουν μειωθεί κατά 86% σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων, ενώ οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης έχουν μειωθεί κατά 73% σε σχέση με τις πρώτες ημέρες.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές επιδρομές επεκτείνονται, καθώς οι ΗΠΑ εδραιώνουν τοπική αεροπορική υπεροχή στις νότιες ιρανικές ακτές.

«Θα αρχίσουμε τώρα να επεκτεινόμαστε στην ενδοχώρα, πλήττοντας σταδιακά στόχους βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος και δημιουργώντας πρόσθετη ελευθερία ελιγμών για τις αμερικανικές δυνάμεις», δήλωσε ο Κέιν.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή