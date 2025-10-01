ΗΠΑ: Ο Τραμπ τονίζει πως έρχονται απολύσεις, εφόσον συνεχιστεί το shutdown

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την Τετάρτη ότι οι απολύσεις εργαζομένων είναι επικείμενες, καθώς ξεκίνησε η πρώτη ημέρα του «παγώματος» (shutdown) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάϊν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες ήδη προετοιμάζονται για περικοπές.

«Δυστυχώς, επειδή οι Δημοκρατικοί "πάγωσαν" την κυβέρνηση, ο πρόεδρος έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο και το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες για να προσδιορίσει πού μπορούν να γίνουν περικοπές και πιστεύουμε ότι οι απολύσεις είναι επικείμενες» ανέφερε η συνεργάτιδα του Τραμπ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε νωρίτερα ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει γρήγορα σε απολύσεις αν η διακοπή λειτουργίας συνεχιστεί, παρόλο που δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με το αν ορισμένοι εργαζόμενοι θα απολυθούν ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως οι Δημοκρατικοί «έθεσαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε αναστολή, διότι εμείς δεν θέλουμε να αφιερώσουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε ιατρικές δαπάνες για τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα».