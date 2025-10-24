Πόρτλαντ, Ουάσινγκτον

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές - στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και στην Ουάσιγκτον D.C. - θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Παρασκευή, ακροάσεις σε δικαστικές διαμάχες σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πόλεις, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να επεκτείνει τη σπάνια χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων για εσωτερικούς σκοπούς.

Στο Πόρτλαντ, οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης θα ζητήσουν από την ομοσπονδιακή δικαστή Κάριν Ίμεργκουτ να άρει τη δεύτερη από τις δύο εντολές της που περιορίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ να στείλει στρατεύματα στην πόλη. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εφετείο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος πιθανόν έχει τη σχετική εξουσία.

Στην Ουάσιγκτον, η ομοσπονδιακή δικαστής Τζία Κομπ θα εξετάσει προσφυγή κατά της ανάπτυξης περίπου 2.500 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα. Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Εθνοφρουρά λειτουργεί παράνομα ως «ομοσπονδιακή αστυνομική δύναμη».

Ο Τραμπ έχει επιδιώξει να αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητες για την προστασία των επιχειρήσεων μετανάστευσης, την καταστολή διαδηλώσεων και την αντιμετώπιση του εγκλήματος - παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών εκλεγμένων αξιωματούχων.

Στρατεύματα βρίσκονται ήδη αναπτυγμένα στο Λος Άντζελες και στην Ουάσιγκτον D.C., ενώ ο Τραμπ έχει ανακοινώσει σχέδια για αποστολή στρατιωτών και σε άλλες πόλεις, όπως το Πόρτλαντ και το Σικάγο.

Πολιτείες και δήμοι έχουν κινηθεί νομικά για να εμποδίσουν τις αναπτύξεις, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται σε υπερβολικές περιγραφές εγκλήματος και χάους. Τα δικαστήρια δεν έχουν ακόμη εκδώσει τελικές αποφάσεις για τη νομιμότητα των ενεργειών του προέδρου.

Δικαστικό μπλόκο στην ανάπτυξη στρατευμάτων στο Πόρτλαντ

Στο Πόρτλαντ, η δικαστής Ίμεργκουτ στις 4 Οκτωβρίου απαγόρευσε στον Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς του Όρεγκον και να στείλει στρατεύματα στην πόλη. Την επόμενη ημέρα, αφού ο Τραμπ επιχείρησε να παρακάμψει την απόφαση στέλνοντας στρατιώτες από την Καλιφόρνια και το Τέξας, η δικαστής απαγόρευσε την ανάπτυξη στρατευμάτων από οποιαδήποτε πολιτεία.

Ωστόσο, τριμελής επιτροπή του 9ου Ομοσπονδιακού Εφετείου ανέστειλε αυτή την εβδομάδα την εντολή της 5ης Οκτωβρίου, επιτρέποντας προσωρινά στην κυβέρνηση να συνεχίσει τη νομική μάχη. Παρ’ όλα αυτά, τα στρατεύματα δεν έχουν ακόμη σταλεί, καθώς η απόφαση της 5ης Οκτωβρίου παραμένει σε ισχύ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητά τώρα από την Ίμεργκουτ να άρει την εντολή της, επικαλούμενο την απόφαση του εφετείου. Αν η δικαστής - που διορίστηκε από τον ίδιο τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία — συμφωνήσει, η κυβέρνηση θα μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη στρατευμάτων.

Η πολιτεία του Όρεγκον υποστηρίζει ότι το εφετείο, στο οποίο συμμετείχαν δύο δικαστές διορισμένοι από τον Τραμπ, έκανε λάθος. Ζητά από την Ίμεργκουτ να διατηρήσει το status quo όσο η υπόθεση εκκρεμεί, και έχει αιτηθεί η υπόθεση να εξεταστεί εκ νέου από διευρυμένο πάνελ έντεκα δικαστών.

Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες του Τραμπ παραβιάζουν πολλούς ομοσπονδιακούς νόμους που ρυθμίζουν τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς και τα δικαιώματα των πολιτειών βάσει της Δέκατης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Η Ίμεργκουτ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως οι πρόσφατες διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ έφτασαν στο επίπεδο «εξέγερσης» ή ότι εμπόδισαν ουσιαστικά την επιβολή του νόμου, χαρακτηρίζοντας την περιγραφή του Τραμπ για την πόλη ως «πεδίο μάχης» «εντελώς αποκομμένη από την πραγματικότητα».

Ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουάσιγκτον D.C.

Η υπόθεση ενώπιον της δικαστού Κομπ στην Ουάσιγκτον εστιάζει εν μέρει στην ερμηνεία του Home Rule Act, νόμου του 1973 που παραχώρησε στους κατοίκους της πρωτεύουσας περισσότερη αυτονομία και το δικαίωμα εκλογής δημάρχου και δημοτικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος διαθέτει ευρύτερες εξουσίες για την επιβολή του νόμου στην Ουάσιγκτον σε σχέση με άλλες περιοχές, λόγω της ιδιότητάς της ως ομοσπονδιακής περιφέρειας που δεν ανήκει σε καμία πολιτεία.

Ωστόσο, τοπικοί πολιτικοί υποστηρίζουν ότι καμία αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει μια τόσο πρωτοφανή χρήση στρατιωτικής ισχύος σε αμερικανική πόλη.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η παρουσία της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα ήταν αναγκαία για να «σώσει» την πόλη των 700.000 κατοίκων από ένα κύμα ανομίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία της Ουάσιγκτον, τα επίπεδα εγκληματικότητας μειώνονταν πριν από την ανάπτυξη των στρατευμάτων