ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ προκρίνει αλλαγές για την παροχή της βίζα H-1B στους εργαζόμενους

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ δημοσίευσε την Τρίτη μια πρόταση που θα αναδιαμορφώσει τη διαδικασία επιλογής για τη βίζα H-1B, ώστε να ευνοεί τους εργαζόμενους με υψηλότερες δεξιότητες και καλύτερες αποδοχές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Μητρώου, μια κίνηση που ακολουθεί την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Παρασκευή για την εισαγωγή τέλους 100.000 δολαρίων για τις βίζες.

Η νέα διαδικασία, εάν οριστικοποιηθεί, θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στις αιτήσεις εργοδοτών που πληρώνουν υψηλούς μισθούς, εάν οι ετήσιες αιτήσεις για τις βίζες υπερβούν το νόμιμο όριο των 85.000, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των Αμερικανών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των μισθών από ξένους εργαζομένους, ανέφερε.

Ο Τραμπ ξεκίνησε μια ευρεία εκστρατεία καταστολής της μετανάστευσης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μαζικών απελάσεων και της προσπάθειας να εμποδίσει την απόκτηση ιθαγένειας για τα παιδιά των μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνησή του ενέτεινε την εστίασή της στο πρόγραμμα H-1B, το οποίο είναι δημοφιλές στις εταιρείες τεχνολογίας και εξωτερικής ανάθεσης για την πρόσληψη εξειδικευμένων αλλοδαπών εργαζομένων

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα ζητήσει από τις εταιρείες να καταβάλλουν 100.000 δολάρια ετησίως για τις βίζες H-1B. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας προειδοποίησαν τους κατόχους βίζας να παραμείνουν στις ΗΠΑ ή να επιστρέψουν γρήγορα, προκαλώντας μια χαοτική αναταραχή για την επιστροφή στις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος αργότερα διευκρίνισε ότι το τέλος θα ισχύει μόνο για τις νέες βίζες.