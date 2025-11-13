ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «κυνηγά» δικαστικά την πολιτεία της Καλιφόρνια για τους δικαστικούς χάρτες

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ κατέθεσε την Πέμπτη αγωγή κατά της Καλιφόρνιας για τους νέους χάρτες αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών, μετά την έγκριση την περασμένη εβδομάδα ενός μέτρου για την υιοθέτηση νέων εκλογικών περιφερειών, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Το μέτρο θα μπορούσε να δώσει στην πολιτεία των ΗΠΑ, που κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς, πέντε επιπλέον έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και είχε ως στόχο να αντισταθμίσει τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να δώσουν στο κόμμα τους περισσότερες έδρες στο Κογκρέσο στο Τέξας και αλλού, εν μέσω της πίεσης που ασκεί ο Τραμπ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρενέβη ως ενάγων σε μια αγωγή που κατατέθηκε στις 5 Νοεμβρίου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Καλιφόρνιας και 19 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της πολιτείας. Η υπόθεση αμφισβητεί την πρόταση 50 της Καλιφόρνιας, η οποία ψηφίστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα. Το μέτρο ήταν μια απάντηση στην αναδιαμόρφωση του χάρτη των εκλογικών περιφερειών του Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τέξας.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X την Πέμπτη, επέπληξε τον Δημοκρατικό Κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, για αυτό που αποκάλεσε «την απροκάλυπτη απόπειρά του να αρπάξει την εξουσία με την Πρόταση 50 για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών».