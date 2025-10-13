ΗΠΑ: Κοντά σε συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε τροχιά να συναντήσει τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις σχετικά με τις εμπορικές διαφορές, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Η τελευταία ρήξη ακολούθησε την ανακοίνωση της Κίνας την Πέμπτη ότι θα επεκτείνει δραματικά τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Αυτό προκάλεσε μια απότομη αντίδραση από τον Τραμπ την Παρασκευή, η οποία έστειλε τις αγορές και τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου σε μια σπειροειδή πορεία.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι υπήρξαν ουσιαστικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ότι αναμένονται περισσότερες συναντήσεις.

«Έχουμε μειώσει σημαντικά τις εντάσεις», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Κόμματος Σι στην Κορέα. Πιστεύω ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά».

Ο Τραμπ και ο Σι είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού που διοργανώνει η Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε επίπεδο προσωπικού μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο των ετήσιων συναντήσεων της Παγόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Ο δασμός 100% δεν είναι απαραίτητος» πρόσθεσε. «Η σχέση, παρά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας, είναι καλή. Οι γραμμές επικοινωνίας έχουν ανοίξει ξανά, οπότε θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτό».

Ωστόσο, ο Μπέσεντ χαρακτήρισε την κίνηση της Κίνας προκλητική και είπε ότι οι ΗΠΑ αντέδρασαν επιθετικά.

Οι ΗΠΑ έχουν έρθει σε επαφή με τους συμμάχους τους και αναμένουν την υποστήριξη των Ευρωπαίων, της Ινδίας και των δημοκρατιών της Ασίας, είπε. «Η Κίνα είναι μια οικονομία υπό έλεγχο και διοίκηση. Δεν πρόκειται να μας διοικήσουν ούτε να μας ελέγξουν», είπε ο Μπέσεντ.

Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις την Κυριακή και χαρακτήρισε υποκριτική την τελευταία απειλή του Τραμπ για δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα. Υπερασπίστηκε τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και εξοπλισμού. Η Κίνα κυριαρχεί στην αγορά τέτοιων στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή τεχνολογικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Κίνας, οι ξένες εταιρείες που παράγουν ορισμένα από τα σπάνια γήινα στοιχεία και τους σχετικούς μαγνήτες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα χρειάζονται πλέον και κινεζική άδεια εξαγωγής, εάν το τελικό προϊόν περιέχει ή κατασκευάζεται με κινεζικό εξοπλισμό ή υλικά. Αυτό ισχύει ακόμη και αν η συναλλαγή δεν περιλαμβάνει κινεζικές εταιρείες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απορρίψουν τις απαιτήσεις αδειοδότησης από την Κίνα τόνισε ο Μπέσεντ.