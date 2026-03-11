ΗΠΑ και Ισραήλ ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις του Ιράν - Ακόμα και σε αμερικανικό έδαφος

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις από το Ιράν εντός των επόμενων ωρών.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως διαθέτει πληροφορίες για το ότι ότι το Ιράν και «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές, προσκείμενες προς το Ιράν, μπορεί να ετοιμάζουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές που σχετίζονται με τις ΗΠΑ στο Ιράν, ακόμα και σε έδαφος υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσθεσε ότι «πολιτοφυλακές έχουν στοχοθετήσει ξενοδοχεία ανά την επικράτεια του Ιράν, στα οποία διαμένουν Αμερικανοί».

Το CNN υποστήριξε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια πιθανή «σημαντική επέκταση» των επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ απόψε, επικαλούμενο δύο ισραηλινές πηγές.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας για να συζητήσουν τις εξελίξεις.