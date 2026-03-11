Στη Φλόριντα ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν - Θα συναντηθεί με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, βρίσκεται στη Φλόριντα για συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο μιας αμερικανο-ρωσικής ομάδας εργασίας για την οικονομία, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters την Τετάρτη πηγές με γνώση της επίσκεψης.

Φον ντερ Λάιεν: Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι ο περιορισμός της τιμής του πετρελαίου θα συμβάλει στον περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας και τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, μετά τη συμμετοχή της σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της G7 για να συζητήσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πρόσθεσε ότι, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επανέλαβαν ότι η άμεση προτεραιότητα είναι να διατηρηθεί η ροή της ενέργειας, ειδικά μέσω του στενού του Ορμούζ, και ότι και οι δύο υποστήριξαν την απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας να διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

«Και οι δύο χαιρετίσαμε τη σημερινή απόφαση της ΔΟΕ να διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αμβλυνθούν οι εντάσεις στον τομέα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.