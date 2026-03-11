Ινδία: Η χώρα είναι έτοιμη να στηρίξει τις αγορές πετρελαίου

Η Ινδία δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμη να στηρίξει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου σε συνάρτηση με την απελευθέρωση ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Η Ινδία είναι έτοιμη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, όπως απαιτείται, για να υποστηρίξει τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς, σε συντονισμό με τις προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας», ανέφερε η ινδική κυβέρνηση σε δήλωσή της.

Η Ινδία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξει τον ΔΟΕ, αναφέρει το Reuters.

Κυβερνητική πηγή είχε δηλώσει τη Δευτέρα στο Reuters ότι η Ινδία δεν είχε σχέδια να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του ΔΟΕ πριν από τη συνάντηση της G7 για να συζητήσει την πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που διάβασα τη δήλωση υποστήριξης της κυβέρνησης της Ινδίας για τη συλλογική δράση του ΔΟΕ να απελευθερώσει αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει τις διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ Fatih Birol σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 25% λόγω των διαταραχών στην προσφορά από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Η απελευθέρωση από τον ΔΟΕ έχει ως στόχο να αποτρέψει την περαιτέρω αύξηση των τιμών του πετρελαίου και είναι υπερδιπλάσια από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθερώθηκαν το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ινδία, συνδεδεμένο μέλος της ΔΟΕ, έχει δει τις προμήθειες αργού πετρελαίου, υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) να διαταράσσονται λόγω των παγκόσμιων περιορισμών στη ναυτιλία που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Ινδία εισάγει περίπου το 40% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή μέσω του Στενού του Ορμούζ. Είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας υγροποιημένου πετρελαίου (LPG) στον κόσμο.

Η χώρα της Νότιας Ασίας ζήτησε την Τετάρτη από τους καταναλωτές να μην πανικοβληθούν σχετικά με τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο και να εξοικονομήσουν ενέργεια, καθώς η Ινδία αγωνίζεται να καλύψει την εγχώρια ζήτηση.

Η κυβέρνηση έχει επίσης επικαλεστεί έκτακτα μέτρα, διατάζοντας τα διυλιστήρια να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή LPG και να μειώσουν τις πωλήσεις προς τη βιομηχανία.