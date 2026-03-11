Ιταλία: Οι G7 θα έχουν στενή επικοινωνία για την κρίση στον Περσικό Κόλπο

Οι επικεφαλής των χωρών των G7 συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή «τις επόμενες εβδομάδες» για να βοηθήσουν στην επίλυση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, στη σταθεροποίηση των αγορών και στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, δήλωσε την Τετάρτη η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι είπε ότι οι ηγέτες της G7 συζήτησαν νωρίτερα την ίδια μέρα τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό η τρέχουσα αστάθεια των αγορών να μην έχει δομικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη.

Χαιρέτισε επίσης την απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας να διαθέσει έως και 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για τη σταθεροποίηση των αγορών, αλλά δεν ανέφερε το ποσό που θα συνεισφέρει η Ιταλία από τα αποθέματά της.