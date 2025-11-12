ΗΠΑ-Ισραήλ: Ο Τραμπ ζητά από τον Χέρτζογκ να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία τον καλεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να χορηγήσει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το γραφείο του Χέρτζογκ την Τετάρτη.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια δίκη για διαφθορά, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει την απονομή χάριτος για τον στενό του σύμμαχο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

«Αν και σέβομαι απόλυτα την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις απαιτήσεις του, πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση εναντίον του Μπίμπι - ο οποίος πολέμησε στο πλευρό μου για πολλά χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα κατά του σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν - αποτελεί μια πολιτικά υποκινούμενη και αδικαιολόγητη δίωξη», ανέφερε ο Τραμπ στην επιστολή που δημοσιοποίησε το γραφείο του Χέρτζογκ.

Το γραφείο του προέδρου διευκρίνισε ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί προεδρική χάρη πρέπει να υποβάλει επίσημο αίτημα σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες.

Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε επίσης καλέσει τον Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου, μιλώντας ενώπιον του κοινοβουλίου στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου κατηγορήθηκε το 2019 σε τρεις υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών ότι έλαβε δώρα αξίας σχεδόν 700.000 σεκέλ (περίπου 211.800 δολάρια) από επιχειρηματίες.

Αν και ο ρόλος του Ισραηλινού προέδρου είναι κυρίως συμβολικός, ο Χέρτζογκ έχει τη συνταγματική εξουσία να απονέμει χάρη σε καταδικασμένους εγκληματίες υπό εξαιρετικές περιστάσεις.

Ωστόσο, η δίκη του Νετανιάχου, που ξεκίνησε το 2020, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και εκείνος έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

Ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τη δικαστική του περιπέτεια ως «κυνήγι μαγισσών της Αριστεράς», με στόχο την ανατροπή ενός εκλεγμένου δεξιού ηγέτη.