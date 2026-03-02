ΗΠΑ: Επιβεβαίωσε την κατάρριψη τριών F-15 στο Κουβέιτ-«Σταθερή» η κατάσταση των πληρωμάτων

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15 συνετρίβησαν πάνω από το Κουβέιτ σήμερα το πρωί, σε ένα περιστατικό «φίλιων πυρών».

«Τρία αμερικανικά F-15E Strike Eagles που πετούσαν για την υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury κατέρριψαν πάνω από το Κουβέιτ λόγω ενός φαινομενικού περιστατικού φιλικού πυρός», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στην συνεχιζόμενη ισραηλινο-αμερικανική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



Η CENTCOM αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια «ενεργού μάχης — που περιελάμβανε επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη — τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ».

«Και τα έξι πληρώματα αεροσκαφών εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν ανακτηθεί με ασφάλεια και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η CENTCOM.

«Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει αυτό το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους σε αυτή την συνεχιζόμενη επιχείρηση», συνεχίζει η δήλωση.

Η CENTCOM τόνισε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.