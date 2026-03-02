Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Κουβέιτ - Το πλήρωμα πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος (vid)

Αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 καταρρίφθηκε και συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με βίντεο στο X, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού και κατάρριψης εχθρικών drone.

BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

At least one pilot ejected before the fighter jet crash in Kuwait. https://t.co/j0nVDqNh4f pic.twitter.com/WoxIJ9oZYB — Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2026

BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

