Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Κουβέιτ - Το πλήρωμα πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος (vid)
02/03/2026 • 08:29 / Τελευταία Ενημέρωση: 08:44
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 καταρρίφθηκε και συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με βίντεο στο X, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού και κατάρριψης εχθρικών drone.

