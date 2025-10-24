ΗΠΑ: Επεκτείνεται η χρήση αναγνώρισης προσώπου για την παρακολούθηση μη πολιτών στα σύνορα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου για την παρακολούθηση των μη πολιτών που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αντιμετωπίσουν την παράταση παραμονής μετά τη λήξη βίζας και τη νοθεία διαβατηρίων, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ο νέος κανονισμός επιτρέπει στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές των ΗΠΑ να ζητούν από μη πολίτες να φωτογραφίζονται κατά την είσοδο ή έξοδό τους από αεροδρόμια, λιμάνια, χερσαία περάσματα και κάθε άλλο σημείο αναχώρησης, επεκτείνοντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα που ήδη ίσχυε.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 26 Δεκεμβρίου, οι αρχές των ΗΠΑ θα μπορούν να ζητούν και την καταχώριση άλλων βιομετρικών δεδομένων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα ή δείγματα DNA.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χρήση αναγνώρισης προσώπου σε παιδιά κάτω των 14 ετών και ηλικιωμένους άνω των 79, ομάδες που έως τώρα εξαιρούνταν.

Οι αυστηρότεροι συνοριακοί κανόνες εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τη παράνομη μετανάστευση. Παρότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού, έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση του αριθμού των ατόμων που παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της θεώρησής τους.

Η αυξανόμενη χρήση της αναγνώρισης προσώπου στα αμερικανικά αεροδρόμια έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, με οργανώσεις προστασίας δικαιωμάτων να προειδοποιούν για κατάχρηση και σφάλματα. Έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ το 2024 ανέφερε ότι οι δοκιμές έδειξαν πως τα συστήματα παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά εσφαλμένης ταυτοποίησης για μαύρους και άλλες μειονότητες.

Η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου εκτίμησε το 2023 ότι περίπου το 42% των 11 εκατομμυρίων μεταναστών που βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο είχαν παρατείνει τη διαμονή τους πέραν της ισχύος της βίζας.

Το Κογκρέσο είχε ήδη εγκρίνει από το 1996 νόμο που προέβλεπε τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος εισόδου - εξόδου, το οποίο όμως ποτέ δεν εφαρμόστηκε πλήρως.

Η Τελωνειακή και Συνοριακή Υπηρεσία των ΗΠΑ χρησιμοποιεί ήδη την αναγνώριση προσώπου για όλες τις αεροπορικές εισόδους, αλλά εφαρμόζει το σύστημα εξόδου μόνο σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.

Η CBP εκτιμά ότι ένα πλήρες βιομετρικό σύστημα εισόδου - εξόδου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε όλα τα εμπορικά αεροδρόμια και λιμάνια μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.