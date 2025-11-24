ΗΠΑ: Δικαστικό «μπλόκο» στην κυβέρνηση του Τραμπ για τις fast-track απελάσεις μεταναστών

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ αρνήθηκε το Σάββατο να ανοίξει τον δρόμο για την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επεκτείνει μια διαδικασία ταχείας απέλασης, ώστε να επιτρέψει την ταχεία απομάκρυνση μεταναστών που ζουν μακριά από τα σύνορα.

Μια επιτροπή 2-1 του Εφετείου των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια αρνήθηκε να αναστείλει το κεντρικό μέρος μιας απόφασης ενός δικαστή κατώτερου δικαστηρίου, ο οποίος είχε διαπιστώσει ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης παραβίαζαν τα δικαιώματα της δίκαιης διαδικασίας των μεταναστών που μπορούσαν να συλληφθούν οπουδήποτε στις ΗΠΑ.

Η δικαστής Τζία Κομπ, σε απόφαση της 29ης Αυγούστου, τάχθηκε υπέρ μιας ομάδας για τα δικαιώματα των μεταναστών και εμπόδισε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να εφαρμόσει πολιτικές που εξέθεταν τους μετανάστες στον κίνδυνο ταχείας απέλασης, εάν η κυβέρνηση θεωρούσε ότι βρίσκονταν στη χώρα για λιγότερο από δύο χρόνια.

Η κυβέρνηση ζήτησε από το Εφετείο της Ουάσιγκτον να αναστείλει την απόφαση αυτή, ενώ άσκησε έφεση.

Ωστόσο, οι δικαστές του Εφετείου των ΗΠΑ Πατρίσια Μιλλέτ και Τζ. Μισέλ Τσάιλντς δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν ήταν πιθανό να καταφέρει να αποδείξει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες της προστατεύουν επαρκώς τα δικαιώματα των μεταναστών σε δίκαιη δίκη, σύμφωνα με την Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Οι δικαστές, και οι δύο διορισμένοι από Δημοκρατικούς προέδρους, επικαλέστηκαν «σοβαρούς κινδύνους εσφαλμένης συνοπτικής απέλασης» που ενέχει η προσπάθεια της κυβέρνησης να επεκτείνει τη διαδικασία ταχείας απέλασης πέρα από τα σύνορα, ώστε να καλύψει ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ.

Αν και το δικαστήριο άφησε σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ την απόφαση της Κομπ, ανέστειλε μέρος της, στο βαθμό που απαιτούσε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι μεταναστευτικές αρχές καθορίζουν εάν κάποιος έχει βάσιμο φόβο να σταλεί πίσω στη χώρα καταγωγής του.

Η δικαστής του Ομοσπονδιακού Εφετείου Νεόμι Ράο, διορισμένη από τον Trump, διαφώνησε και χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη δικαστική παρέμβαση».

Η έφεση της κυβέρνησης επί της ουσίας έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί στις 9 Δεκεμβρίου.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η διαδικασία ταχείας απέλασης χρησιμοποιείται για την ταχεία επιστροφή μεταναστών που συλλαμβάνονται στα σύνορα. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύπτει τους μη πολίτες που συλλαμβάνονται οπουδήποτε στις ΗΠΑ και δεν μπορούν να αποδείξουν ότι βρίσκονται στη χώρα για δύο χρόνια.

Η πολιτική αυτή αντικατοπτρίζει εκείνη που υιοθέτησε η κυβέρνηση Τραμπ το 2019 και που η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν ακύρωσε αργότερα. Η πολιτική του Τραμπ αμφισβητήθηκε επίσης από την ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών Make the Road New York.