ΗΠΑ: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση με «άρωμα» ISIS στη Βόρεια Καλιφόρνια

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απέτρεψε ένα φερόμενο σχέδιο ενός άνδρα από τη Βόρεια Καρολίνα να πραγματοποιήσει μια επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS χρησιμοποιώντας μαχαίρια και σφυριά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κρίστιαν Στούρντιβαντ, 18 ετών, από το Μιντ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας, κατηγορήθηκε για παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με μια ποινική καταγγελία.

Ο Στούρντιβαντ δεν έχει ακόμη δηλώσει την άποψή του σχετικά με τις κατηγορίες. Συνελήφθη την Τετάρτη, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Παρασκευή.

Ο Στούρντιβαντ είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS και σχεδίαζε να επιτεθεί σε ένα παντοπωλείο και ένα εστιατόριο γρήγορου φαγητού στην πόλη του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρας Φέργκιουσον, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Δυτική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ετοιμαζόταν για τζιχάντ και αθώοι άνθρωποι θα έχαναν τη ζωή τους», δήλωσε ο Φέργκιουσον.

Πράκτορες του FBI που έκαναν έρευνα στο σπίτι του Στούρντιβαντ βρήκαν ένα χειρόγραφο έγγραφο με τίτλο «Επίθεση την Πρωτοχρονιά του 2026», στο οποίο φέρεται να αναφερόταν το σχέδιο να μαχαιρωθούν έως και 20 θύματα και να επιτεθούν στους αστυνομικούς που θα ανταποκρίνονταν. Οι πράκτορες κατάσχεσαν σφυριά και μαχαίρια από την κρεβατοκάμαρά του, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία επικαλείται πληροφορίες από την ποινική καταγγελία.

Ο Στούρντιβαντ είχε σχεδιάσει την επίθεση για περίπου ένα χρόνο και τον Δεκέμβριο επικοινωνούσε διαδικτυακά με δύο μυστικούς πράκτορες του FBI και του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης, τους οποίους θεωρούσε ότι ήταν μέλη του ISIS. Σύμφωνα με την καταγγελία, μοιράστηκε φωτογραφίες δύο σφυριών και ενός μαχαιριού και συζήτησε σχέδια για μια επικείμενη επίθεση.

Ο Στούρντιβαντ ήρθε αρχικά στο προσκήνιο του FBI το 2022, όταν, ως ανήλικος, ήρθε σε επαφή με ένα άγνωστο μέλος του ISIS στο εξωτερικό και έλαβε μέτρα για να πραγματοποιήσει μια επίθεση με σφυρί. Δεν κατηγορήθηκε για το περιστατικό αυτό, αλλά υποβλήθηκε σε ψυχολογική θεραπεία, σύμφωνα με αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου.