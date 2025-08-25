Ινδονησία: Ιδρύει νέα υπηρεσία για τη βιομηχανία ορυκτών - Σκοπός της η εποπτεία της ανάπτυξης των σπάνιων γαιών

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, ίδρυσε μια νέα υπηρεσία για τη βιομηχανία ορυκτών που θα εποπτεύει την ανάπτυξη σπάνιων γαιών και ραδιενεργών υλικών, όπως ανακοίνωσε ο νέος επικεφαλής της υπηρεσίας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

«Αυτή η υπηρεσία θα διαχειρίζεται τη βιομηχανία στρατηγικών υλικών που σχετίζεται με την αμυντική βιομηχανία, επειδή τα στρατηγικά υλικά είναι πολύ σημαντικά για την κυριαρχία της χώρας, καθώς και για τη βελτίωση της οικονομίας μας», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Μπριάν Γιουλάρτο, ο οποίος είναι επίσης υπουργός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα μέταλλα σπάνιων γαιών βρίσκονται συχνά σε υποπροϊόντα επεξεργασίας ορυκτών από νικέλιο και κασσίτερο. Η Ινδονησία επιδιώκει να επεξεργαστεί σπάνιες γαίες που βρίσκονται σε μεταλλεύματα κασσίτερου, όπως το μοναζίτη.

Η Ινδονησία διαθέτει μεγάλα αποθέματα ορισμένων κρίσιμων ορυκτών, καθώς και κοιτάσματα σπάνιων γαιών, και είναι σημαντικός παραγωγός κασσίτερου και νικελίου.