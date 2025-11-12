Ινδία: Ο απολογισμός από την έκρηξη αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί αυξήθηκε στους 12 νεκρούς

Η έκρηξη ενός αυτοκινήτου, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην καρδιά της πρωτεύουσας της Ινδίας, του Νέου Δελχί, την οποία ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αποκάλεσε «συνωμοσία», προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τριάντα περίπου, δήλωσε σήμερα νοσοκομειακή πηγή.

«Μέχρι σήμερα, καταγράφουμε 20 νεκρούς και περισσότερους από 30 τραυματίες», δήλωσε υγειονομικός αξιωματούχος του νοσοκομείου LNJP, ο Ρίτου Σαξένα.

Προηγούμενος απολογισμός από την ίδια πηγή έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και περίπου 20 τραυματίες.

Τα αίτια της έκρηξης κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα εμβληματικά σημεία της μεγαλούπολης των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί επίσημα, όμως οι αρχές φαίνεται να ευνοούν το σενάριο της επίθεσης.

«Μπορώ να εγγυηθώ στον καθένα ότι οι υπηρεσίες θα ρίξουν άπλετο φως στη συνωμοσία αυτή», δήλωσε ο Μόντι χθες, Τρίτη, στη διάρκεια επίσκεψης στο γειτονικό Μπουτάν, «όλοι όσοι εμπλέκονται θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Η έρευνα ανατέθηκε στην Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (NIA), που έχει επιφορτιστεί με τη μάχη κατά της τρομοκρατίας, οι πράκτορες της οποίας προσπαθούν να προσδιορίσουν αν υπήρχαν εκρηκτικά στο κουφάρι του αυτοκινήτου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι ποινικές αιτίες, η επίθεση αυτή θα είναι η πιο σημαντική μετά την επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο 26 ινδουιστών αμάχων στις 22 Απριλίου πέρυσι στον ινδικό Κασμίρ.

Η Ινδία απέδωσε την ευθύνη για την επίθεση στο Πακιστάν και εξαπέλυσε αντίποινα που εξελίχθηκαν σε τριήμερες στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο αντίπαλων πυρηνικών δυνάμεων, τις πιο σοβαρές από το 1999.

Το Ισλαμαμπάντ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές.

Η έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε μερικές ώρες αφότου η αστυνομία είχε ανακοινώσει τη σύλληψη πολλών ανθρώπων τους οποίους παρουσίασε ως μέλη σημαντικής εγκληματικής οργάνωσης και κατέσχεσε εκρηκτικούς μηχανισμούς και τουφέκια εφόδου.

Η αστυνομία δήλωσε πως οι συλληφθέντες συνδέονταν με την Τζάις-ε-Μοχάμεντ, μια πακιστανική ισλαμιστική οργάνωση, και την Ανσάρ Γκαζουάτ-ουλ-Χιντ, ένα τζιχαντιστικό παρακλάδι της Αλ Κάιντα στο Κασμίρ.

Η Ινδία χαρακτηρίζει αυτά τα δύο κινήματα τρομοκρατικές οργανώσεις.