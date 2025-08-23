Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης «ξύπνησε» ξανά - Πίδακες λάβας φτάνουν τα 30 μέτρα (vids)

Το ηφαίστειο Κίλαουεα της Χαβάης «ξύπνησε» την Παρασκευή, εκτοξεύοντας ένα τόξο λάβας ύψους 30 μέτρων. Ήταν η 31η εκδήλωση λιωμένου πετρώματος από τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετικά υψηλή δραστηριότητα του Κίλαουεα, ενός από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Η έκρηξη ξεκίνησε το πρωί, όταν ο βόρειος αγωγός στον κρατήρα της κορυφής άρχισε να εκτοξεύει συνεχώς λάβα. Λίγες ώρες αργότερα, η λάβα υπερχείλισε, ενώ το απόγευμα το ηφαίστειο παρουσίασε ακόμα πιο εντυπωσιακούς πίδακες. Η έκρηξη περιορίστηκε στο κρατήρα της κορυφής, χωρίς να απειληθούν κατοικίες.

Η δραστηριότητα αυτή έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, όπου κάποιοι τυχεροί κάτοικοι και τουρίστες θα παρακολουθήσουν τη φυσική αυτή παράσταση από κοντά. Σύμφωνα με την παράδοση, ο κρατήρας Halemaumau θεωρείται η κατοικία της θεάς των ηφαιστείων, Pele, και η έκρηξη ενισχύει τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα της περιοχής.

Για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι ζωντανές μεταδόσεις του ηφαιστείου προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φαινόμενο από την άνεση των σπιτιών τους, χάρη στις κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κάμερες καταγράφουν τη δραστηριότητα από τρεις διαφορετικές γωνίες, δίνοντας στους θεατές την αίσθηση ότι είναι μάρτυρες μιας μοναδικής φυσικής παράστασης.

Η Janice Wei, εθελόντρια της Υπηρεσίας Πάρκων, έχει καταγράψει πολλές φορές τη δραστηριότητα του ηφαιστείου, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο από τον κρατήρα Halemaumau. Όπως αναφέρει, όταν η λάβα εκτοξεύεται ψηλά στον αέρα, ακούγεται σαν βρυχηθμός τζετ ή όπως τα κύματα που σκάουν στην παραλία. Η έντονη ζέστη που εκπέμπεται είναι αισθητή ακόμη και από απόσταση μεγαλύτερη του ενός μιλίου.

Το Κίλαουεα βρίσκεται στο νησί Χαβάη, το μεγαλύτερο του αρχιπελάγους, και απέχει περίπου 320 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας, που βρίσκεται στο Οάχου.

El volcà #Kilauea (#Hawaii) torna a estar actiu 🌋 És la trenta-unena erupció des del desembre passat📹 Enric Durany 📷 Podeu enviar les vostres fotos i vídeos al portal d'@eltempsTV3 ➡ https://t.co/xDlfD1b3mN Moltes gràcies! #ElTemps3Cat pic.twitter.com/sbxZ5bTPfV — El temps (@eltempsTV3) August 23, 2025

Πηγή: AP