IDF: Νεκροί τέσσερις ακόμη Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς

Τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ανδρών που αγνοούνταν από την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου 2023, αναγνώρισε ο στρατός του Ισραήλ. Πρόκειται για τον 79χρονο Χαΐμ Πέρι, τον 84χρονο Αμιράμ Κούπερ, τον 80χρονο Γιοράμ Μέτσγκερ και τον 51χρονο Ναντάβ Πόπλγουελ, οι οποίοι φέρονται να μεταφέρθηκαν στη Χαν Γιούνις, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή πριν από αρκετούς μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού στρατού.

