Γκαλάντ σε ΗΠΑ: Πρέπει να μπει ένα τέλος στην κυριαρχία της Χαμάς, εξετάζονται εναλλακτικές

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ επανέλαβε, σε συνομιλία με τον αρχηγό της αμερικανικής διπλωματίας, τη δέσμευση της κυβέρνησής του να διαλύσει τη Χαμάς στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανέφερε το γραφείο.

Στόχος είναι η απομάκρυνση της τρομοκρατικής οργάνωσης από τη διακυβέρνηση -σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο- τς Γάζας.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο Γκαλάντ «συζήτησε επίσης το θέμα της εξεύρεσης και της δυνατότητας ανάδειξης μιας τοπικής, κυβερνητικής εναλλακτικής λύσης» στην τρομοκρατική οργάνωση, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει και την Κυριακή ότι η χώρα του εργάζεται για την εξεύρεση ενός «αντικαταστάτη» για τη διακυβέρνηση της Γάζας. Παράλληλα, τόνισε -στον απόηχο και των δηλώσεων του Μπενιαμίν Νεταιάχου- ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρις ότου η τρομοκρατική οργάνωση που εδρεύει στη Λωρίδα διαλυθεί.

«Σε οποιαδήποτε διαδικασία τερματισμού του πολέμου, δεν θα δεχθούμε την κυριαρχία της Χαμάς. Προωθούμε μια εναλλακτική διακυβέρνησης [έναντι αυτής] της Χαμάς στο πλαίσιο της οποίας θα απομονώσουμε περιοχές, θα απομακρύνουμε τα μέλη της Χαμάς και θα φέρουμε άλλες δυνάμεις που θα επιτρέψουν μια διαφορετική διακυβέρνηση», δήλωσε ο Γκαλάντ.

Στο μεταξύ, συνάντηση μεταξύ Αμερικανών, Αιγυπτίων και Ισραηλινών αξιωματούχων ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Κάιρο με θέμα την επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα στη Γάζα, όπως είχε μεταδώσει το Σάββατο η αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση Al Qahera TV.

Η Αίγυπτος έχει καλέσει το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από το πέρασμα, σύμφωνα με το Al Qahera.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ενημέρωσης για την ανθρωπιστική βοήθεια, οι IDF ανέφεραν την Κυριακή ότι 1.858 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας αφού επιθεωρήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με τις IDF, τα φορτηγά - που μετέφεραν τρόφιμα, νερό, ιατρικό εξοπλισμό κ.α. - εισήλθαν στη Γάζα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ στα νότια της Λωρίδας και του δυτικού περάσματος Ερέζ στα βόρεια της περιοχής.

Weekly summary of ongoing humanitarian efforts (26.5-1.6):



🚛1,858 trucks entered via the Kerem Shalom and Erez West Crossings.



Including:

🚚764 Egyptian trucks

🚚312 flour trucks by @WFP.

🚚124 Jordanian trucks

⛽️13 tankers carrying over half a million liters of fuel.



We… pic.twitter.com/94hxAiJro7