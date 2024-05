IDF: Νεκροί οι δύο διοικητές της Χαμάς που ήταν υπεύθυνοι για τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη

Ο διοικητής του λεγόμενου αρχηγείου της Χαμάς στη Δυτική Όχθη και ένας άλλος κορυφαίος αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τις IDF.

Το αρχηγείο της Δυτικής Όχθης είναι μια μονάδα της Χαμάς επιφορτισμένη με την προώθηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ από ή στη Δυτική Όχθη.

Ο Γιασίν Ραμπία, ο επικεφαλής του αρχηγείου της Δυτικής Όχθης, και ο Χαλέντ Νατζάρ, ένα άλλο υψηλόβαθμο μέλος της μονάδας, σκοτώθηκαν στην επίθεση στην περιοχή Tel Sultan της βορειοδυτικής Ράφα, σύμφωνα με τις IDF. Από το χτύπημα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Χαμάς, σκοτώθηκαν περίπου 35 άτομα.

The IDF says it destroyed a rocket launcher in southern Gaza's Rafah used by Hamas to fire a barrage of eight long-range projectiles at central Israel earlier today



A fighter jet hit the site, which the IDF says is located near two mosques. pic.twitter.com/3A2BFF8PKh