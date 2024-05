Ισραήλ: Μπαράζ ρουκετών για πρώτη φορά μετά από 4 μήνες - Αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome

Η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, οι «Ταξιαρχίες αλ Κασάμ», ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μεγάλη πυραυλική» επίθεση το πρωί της Κυριακής Τελ Αβίβ, όπου ο ισραηλινός στρατός σήμανε σειρήνες προειδοποιώντας για πιθανή επίθεση με ρουκέτες.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, δήλωσε ότι τουλάχιστον οκτώ ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς το κέντρο της χώρας από τη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι δυνάμεις του εμπλέκονται σε σκληρές μάχες με παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες.

Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι «μερικοί από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν» και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε ότι είδε ρουκέτες να εκτοξεύονται από τη Ράφα.

Σε σημερινή τους ανακοίνωση στο κανάλι τους στο Telegram, οι Ταξιαρχίες ανακοίνωσαν ότι οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν ως απάντηση στις "σιωνιστικές σφαγές εναντίον αμάχων", όπως τις αποκάλεσαν.

Το δίκτυο Al-Aqsa TV της Χαμάς μετέδωσε ότι οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες δεν είχαν ακουστεί στο Τελ Αβίβ τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Η επίθεση αυτή σηματοδοτεί ότι η ισλαμιστική οργάνωση εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς παρά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που μαίνεται εδώ και πάνω από επτά μήνες από αέρος και εδάφους με καταστροφικά αποτελέσματα.

Sirens are sounding in Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat HaSharon, Tel Aviv, Petah Tikva, and several smaller communities. It is the first attack on the area since December. pic.twitter.com/0oXt643CWc