IDF: Νεκροί δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που πρωταγωνίστησαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο διοικητής του Τάγματος Ανατολικής Ράφα της Χαμάς, ο αναπληρωτής του και δύο άλλοι τρομοκράτες σκοτώθηκαν την Κυριακή, ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από ένα τούνελ στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

🔴ELIMINATED: The commander of Hamas’ Eastern Rafah Battalion, his deputy commander, and inner circle, while fleeing underground terror infrastructure.



Earlier this week, IDF troops eliminated in precise intelligence-based activity 4 terrorists who exited from an underground… pic.twitter.com/atHWTW03lr — Israel Defense Forces (@IDF) December 4, 2025

Οι τέσσερις εντοπίστηκαν να βγαίνουν από τα τούνελ στην ανατολική Ράφα, μια περιοχή που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό, όπου πιστεύεται ότι δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς έχουν παγιδευτεί υπόγεια.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι τέσσερις τρομοκράτες σκοτώθηκαν από στρατιώτες και την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Οι IDF αναφέρουν ότι, μετά από εξέταση των πληροφοριών, μπορεί να επιβεβαιώσει επίσημα ότι οι τέσσερις μαχητές που σκοτώθηκαν ήταν ο Μοχάμεντ Μπαουάμπ, διοικητής του Τάγματος Ανατολικής Ράφα, ο Ισμαΐλ Αμπού Λάμπντα, αναπληρωτής διοικητής του τάγματος, ο Τοφίκ Σαλέμ, διοικητής λόχου, και ο Αμπντουλάχ Χαμάντ, γιος ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς.

Ο Μπαουάμπ και ο Αμπού Λάμπντα ήταν υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό της εισβολής του τάγματος στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το στρατό.

Ο Χαμάντ, γιος του ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς Γκάζι Χαμάντ, υπηρετούσε ως αξιωματικός ασφαλείας στην ομάδα του Μπαουάμπ, σύμφωνα με το στρατό.