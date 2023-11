IDF: Καταστράφηκαν 130 τούνελ της Χαμάς στη Γάζα (vid)

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι τα στρατεύματα έχουν εντοπίσει και καταστρέψει 130 τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης τον περασμένο μήνα.

«Τα στρατεύματα των Δυνάμεων Μηχανικής Μάχης εργάζονται για να καθαρίσουν διαδρομές για τις επίγειες δυνάμεις με τον εντοπισμό και καταστροφή στόχων της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων σηράγγων και εκτοξευτών πυραύλων. Με την επέκταση της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, οι μαχητές ανατρέπουν την τρομοκρατική υποδομή της Χαμάς», αναφέρει ο εκπρόσωπος των IDF, αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

Οι IDF σημειώνουν ότι τα στρατεύματα της 460ης Ταξιαρχίας με μηχανικές δυνάμεις βρήκαν μια σειρά από εισόδους σηράγγων δίπλα σε μια κατασκευή με μπαταρίες αυτοκινήτων, οι οποίες πιστεύεται ότι είναι συνδεδεμένες με το σύστημα φιλτραρίσματος αέρα.

Οι δυνάμεις της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal κατέλαβαν εν τω μεταξύ ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς στη βόρεια Γάζα. Ο Ισραηλινός Στρατός γνωστοποίησε ότι τα στρατεύματα βρήκαν ένα χώρο μέσα στο στρατόπεδο, όπου στελέχη της Χαμάς είχαν ετοιμάσει όπλα και τρόφιμα για να πραγματοποιήσουν μια επίθεση.

Μέσα στο στρατόπεδο βρέθηκαν επίσης αρκετές είσοδοι σηράγγων και όλες καταστράφηκαν, προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός.

IDF says troops have found and destroyed some 130 tunnel shafts in the Gaza Strip since the ground operation began last month.



Troops of the Combat Engineering Forces have been working to clear routes for ground forces to maneuver, locate and destroy Hamas assets, including…