Βίντεο των IDF με τους απαχθέντες από τη Χαμάς

Βίντεο με πλάνα από τους 240 απαχθέντες της Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο φεστιβάλ μουσικής και στα κιμπούτς, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Διαρκείας λιγότερο του 1', το βίντεο αναπαράγει πλάνα των ομήρων κατά την απαγωγή τους, καθώς και αναφορές σε αυτούς όπως «ένα μωρό 10 μηνών που σε λίγο θα έκανε τα πρώτα του βήματα», «ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι που θα μπορούσε να έχει παντρευτεί» και μια «85χρονη γιαγιά που θα αγκάλιαζε το πρώτο της εγγόνι».

«240 αθώες γυναίκες και άνδρες, παιδιά και ηλικιωμένοι - όλοι τους απαχθέντες από τα σπίτια τους. Φανταστείτε να ήσασταν εσείς. Φανταστείτε αν ήταν η οικογένειά σας», αναφέρουν στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) οι IDF.

240 innocent women and men, children and the elderly—all abducted from their homes.



Imagine if it were you. Imagine if it were your family. pic.twitter.com/LZDvAwWdZj