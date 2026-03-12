IDF: Καταφέραμε καίριο πλήγμα σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι πρόσφατα έπληξε μια ιρανική πυρηνική εγκατάσταση όπου το καθεστώς εργαζόταν πάνω σε «κρίσιμες δυνατότητες στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων».

🎯STRUCK: The ‘Taleghan’ compound, a site used by the Iranian regime to advance nuclear weapons capabilities.



The compound was used to develop advanced explosives and conduct sensitive experiments as part of the covert ‘AMAD’ project in the 2000s. — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

Η τοποθεσία κοντά στην Τεχεράνη, που χαρακτηρίστηκε από τον στρατό ως η εγκατάσταση Ταλεγκάν, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια κυμάτων επιθέσεων που πραγματοποίησε η αεροπορία στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ισραηλινός Στρατός τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια, το Ιράν χρησιμοποίησε την τοποθεσία για «ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του πρότζεκτ AMAD», του φερόμενου ως μυστικού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του Ιράν.

Η εγκατάσταση Ταλεγκάν είχε χτυπηθεί από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024, κατά τη διάρκεια αντιποίνων για μια ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ νωρίτερα εκείνο τον μήνα.

Ο στρατός αναφέρει ότι πρόσφατα εντόπισε ότι το Ιράν είχε «λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της εγκατάστασης» μετά από αυτές τις επιθέσεις.

«Το ιρανικό καθεστώς συνέχισε τις προσπάθειες για την προώθηση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη επιδρομή αποτελεί μέρος μιας «σειράς επιχειρήσεων» που αποσκοπούν στην «περαιτέρω βλάβη των πυρηνικών φιλοδοξιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».