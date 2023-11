IDF: Η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή των αμάχων στη Γάζα (pics)

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι δυνάμεις του Ισραήλ φωτογραφίες που δείχνουν πως οι τρομοκράτες της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας δεν ενδιαφέρονται για τη ζωή των αμάχων πολιτών, αντιθέτως μάλιστα τους χρησιμοποιούν σαν προκάλυμμα για τις τρομοκρατικές τους δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα 4 φωτογραφίες εκ των οποίων η πρώτη δείχνει ένα όχημα της Χαμάς να έχει τοποθετηθεί κάθετα σε έναν κεντρικό δρόμο, εμποδίζοντας έτσι την αποχώρηση των αμάχων από την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας.

Στη δεύτερη φωτογραφία, που εξασφάλισαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, το νοσοκομείο της Σίφα χρησιμοποιείται ως στρατηγείο της Χαμάς.

Σε μια επόμενη φωτογραφία, φαίνεται ένας τρομοκράτης της Χαμάς μέσα σε τούνελ τα οποία βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές και κάτω από νοσοκομεία, τζαμιά και σχολεία, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή των αμάχων, ενώ δημοσιεύεται και τέταρτη φωτογραφία που αποδεικνύει πως η τρομοκρατική οργάνωση εκτοξεύει ρουκέτες κατά του Ισραήλ από κατοικημένες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας.

