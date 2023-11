«Ο στρατός διατηρεί «ένα πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας στο βορρά για να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να συμβεί», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι ενόψει του διαγγέλματος του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Ό Χαγκάρι εκτίμησε ότι το Ιράν προτρέπει τους «δορυφόρους του», οργανώσεις όπως οι Χεζμπολάχ, να αποσπάσουν την προσοχή του Ισραήλ από τις μάχες στη Γάζα.

«Το Ιράν συνεχίζει να διεξάγει ανατρεπτική δραστηριότητα και να ενθαρρύνει τη δραστηριότητα των δορυφόρων» είπε χαρακτηριστικά ο Χαγκάρι και επισήμανε «όπως έκανε στην Ουκρανία, την Υεμένη και το Ιράκ, αυτό συνεχίζει να κάνει εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, καθώς και να προσπαθεί να μας αποσπάσει την προσοχή από τον πόλεμο στη Γάζα».

Αναφερόμενος στις μάχες που διεξάγονται από τον Ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε πως «οι στρατιώτες συνεχίζουν να πολεμούν και να καταστρέφουν τρομοκρατικές υποδομές στο έδαφος, και κάτω από αυτό. Τη νύχτα οι δυνάμεις μας εντόπισαν πολλά όπλα σε διάφορες τοποθεσίες σε τρομοκρατικά οχυρά που κατέλαβαν οι δυνάμεις μας» για να συμπληρώσει πως οι δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας και τη γενική της περιοχή «από τον αέρα, τη γη και τη θάλασσα».

RAdm. Daniel Hagari updates about the IDF's readiness along Israel's northern border in today's morning briefing. pic.twitter.com/9XRrxys8FM