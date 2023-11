Στον Λίβανο στρέφονται τα βλέμματα, καθώς ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία προς τους οπαδούς του, την πρώτη από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Στην ομιλία του, τη στιγμή που ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται εκ νέου στο Ισραήλ, ο Νασράλα πιθανώς να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της Χεζμπολάχ ως προς τις επόμενες κινήσεις και το αν θα ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας με διακηρυγμένο στόχο την εξολόθρευση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι «ολοκλήρωσε την περικύκλωση της πόλης της Γάζας», μία εβδομάδα αφότου ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρησή του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χεζμπολάχ είναι η μεγαλύτερη πολιτική και στρατιωτική δύναμη στο Λίβανο και οι αποφάσεις της έχουν αντίκτυπο πέρα από τη βάση των υποστηρικτών της, εξ’ ου και η ανησυχία για το περιεχόμενο της ομιλίας του Νασράλα, που παραμένει άγνωστο, που κρύβεται.

BREAKING: A NEW HEZBOLLAH CLIP HINTS AT A BIG ANNOUNCEMENTS



On Friday 15:00, Hezbollah Leader Sayyed Hassan Nasrallah will speak at a ceremony.



Will they stop the Israeli Genocide? pic.twitter.com/zwBIIHvh4E