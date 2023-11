IDF: Η βία κατά των γυναικών πρέπει να καταδικάζεται, χωρίς δικαιολογίες (vid)

«Η βία κατά των γυναικών θα έπρεπε να καταδικάζεται πάντα, τελεία. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς εάν, χωρίς αλλά», αναφέρεται στο μήνυμα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

«Γυναίκες βιάστηκαν, έπεσαν θύματα επίθεσης, βασανίστηκαν, απήχθησαν και δολοφονήθηκαν. Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου μας έκανε να μουδιάσουμε, καθώς γυναίκες, αδελφές, μητέρες. Ως άνθρωποι έχουμε καθήκον να πιστέψουμε τα θύματα. Τελεία. Γιατί όταν αμφισβητούμε τα θύματα, υποστηρίζουμε τη βία εναντίον τους. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι νόμιμη αντίσταση, είναι κάτι διαβολικό», δηλώνει, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος των IDF, ταγματάρχης Λίμπι Βάις.

Violence against all women should always be condemned, full stop.

No excuses, no ifs, no buts. pic.twitter.com/xOZFcHH5qr