Με καθυστέρηση η απελευθέρωση του δεύτερου γκρουπ ομήρων της Χαμάς - Δείτε live

Με καθυστέρησης μίας ώρας αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της απελευθέρωσης από τη Χαμάς του δεύτερου γκρουπ Ισραηλινών ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ισραήλ με την τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το αν απελευθερωθούν τελικά 13 ή 14 όμηροι. Αρχικά, υπήρξαν πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων ότι σήμερα θα αφεθούν ελεύθεροι 14 όμηροι και θα αποφυλακιστούν 42 Παλαιστίνιοι, αλλά εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV διευκρίνισε ότι η Χαμάς θα αφήσει 13 ομήρους σε αντάλλαγμα για 39 Παλαιστίνιους.

Πάντως, δεν είναι ξεκάθαρο αν η καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας οφείλεται στο θέμα του αριθμού των ομήρων. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, το θέμα των διαπραγματεύσεων είναι να μην αφεθούν πίσω μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σύμφωνα με το Channel 12, η απελευθέρωση αναμένεται να ξεκινήσει περί τις 17:00.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι όμηροι (γυναίκες και παιδιά) που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου και έκτοτε κρατούνταν στα τούνελ των τρομοκρατών στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή αφέθηκαν ελεύθεροι συνολικά 24 όμηροι (13 Ισραηλινοί -εννέα γυναίκες και τέσσερα παιδιά-, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος), ενώ σήμερα, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, θα αφεθούν περισσότερα παιδιά.

The luckiest man in the world — the father of the two little girls and their mother, who were kidnapped by Palestinian terrorists and held as hostages, is reunited with his girls after 49 days of them being kept in the underground tunnels of Gaza.pic.twitter.com/rYWBYZP8KB