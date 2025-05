Οι τιμές των μετοχών γράφουν τις ειδήσεις

Επιμέλεια Κώστας Στούπας



Μέσα πάμε καλά



Ο χρηματιστηριακά σοφός Αντρέ Κοστολάνι έλεγε πως είναι οι τιμές στο ταμπλό του χρηματιστηρίου που φτιάχνουν τις ειδήσεις και όχι το αντίστροφο.



Αυτό μπορεί να σημαίνει πως αυτήν την περίοδο είναι το θετικό κλίμα που μας ορίζει σε ποια στοιχεία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας.



Αν το κλίμα στις διεθνείς αγορές είχε χαλάσει π.χ. την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή δεν θα είχαμε πάρτι στη Λεωφόρο Αθηνών με «party animals» τις τραπεζικές μετοχές και τα εντυπωσιακά κέρδη μετά φόρων που κατάφεραν να παρουσιάσουν.



Μάλλον θα εστιάζαμε περισσότερο στην αύξηση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και την μείωση των προβλέψεων και για επισφαλείς απαιτήσεις...



Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί σαν δεδομένο όμως είναι πως όσο το θετικό κλίμα θα συνεχίζεται στις αγορές, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις θα στέκονται ψηλά, στηρίζοντας την μεταβατική περίοδο όπου οι τράπεζες μετασχηματίζουν και διευρύνουν τις πηγές κερδοφορίας εκτός των επιτοκιακών διαφορών...



Αν το κλίμα διεθνώς είχε αλλάξει π.χ. αντί των εντυπωσιακών κερδών των εταιρειών πληροφορικής θα εστιάζαμε στην είδηση πως τα περιθώρια για την υλοποίηση των έργων πληροφορικής του Ταμείου Ανάκαμψης στενεύουν και πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην προλάβουν να υλοποιηθούν έγκαιρα και να χαθεί η χρηματοδότηση.



Οι εταιρείες του κλάδου διαθέτουν ακόμη ένα ανεκτέλεστο ύψους 2,5 δισ. Ευρώ και κάνουν αγώνα δρόμου να παραδώσουν τα έργα στην ώρα τους.



Βέβαια ακολουθεί το πρόγραμμα ReARM Europe κλπ.



Θέλω να επισημάνω λοιπόν πως για τις εξελίξεις εντός μεγαλύτερο ρόλο παίζει το κλίμα που θα επικρατήσει στις διεθνείς αγορές. Αυτή την περίοδο φαίνεται πως τα πράγματα βαίνουν καλώς...



Όσο συνεχίζεται το καλό κλίμα έξω τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα στο εσωτερικό. Την Παρασκευή ο Γ.Δ. ενδοσυνεδριακά έγραψε νέο υψηλό. Τον πλέον πιθανό είναι πως αυτή την εβδομάδα θα γράψει και υψηλότερα κλεισίματα με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν.



Οι 2.000 μονάδες μοιάζει να είναι ο επόμενος στόχος... αρκεί έξω το κλίμα να συνεχίσει να είναι ευνοϊκό ή έστω ουδέτερο.



Οι τράπεζες



Οι τράπεζες τα πήγαν εξαιρετικά στο πρώτο τρίμηνο και είχαν κέρδη ανάλογα ή και σημαντικά υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών. Μάλιστα καταφέρνουν παρά τη μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων, να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τα καθαρά έσοδα από τόκους και να βελτιώνουν και άλλα έσοδα, όπως τις προμήθειες.



Φαίνεται πως οι στόχοι που έχουν τεθεί θα επιτευχθούν και δεν αποκλείεται να έχουμε και αναθεώρηση εκτιμήσεων το επόμενο τρίμηνο. Αυτό το είδαν οι επενδυτές και στη συνεδρίαση της Παρασκευής, έχοντας δει τα αποτελέσματα των Εθνική, Eurobank και Alpha Bank, έσπευσαν να αγοράσουν μετοχές.



Έτσι πήγαν οι τράπεζες έως και 7.5% υψηλότερα και ο Γενικός Δείκτης σε νέα υψηλά 15 ετών. Παράλληλα βελτιώθηκε περαιτέρω η επενδυτική ψυχολογία στο εξωτερικό μετά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ- Ηνωμένου Βασιλείου και οι δείκτες πήγαν ακόμα πιο ψηλά. Σημειώστε πως έγραψε νέο ιστορικό υψηλό ο γερμανικός DAX. Μπορεί τώρα να υπάρχει μία κουβέντα, αν δικαιολογούν τα επίπεδα οι ελληνικές μετοχές ή τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Με βάση δείκτες αποτίμησης και τα αποτελέσματα του 2024 καθώς και τις προοπτικές του 2025, από όσες εταιρείες έχουν δημοσιεύσει, δεν μπορεί κάποιος να πει ακριβή την αγορά μας. Μπορεί να θέλει καλύτερα επίπεδα τιμών για να αγοράσει, αλλά δεν τον φοβίζει. Να σας δώσουμε και ένα tip ακόμα. Πολλοί την έχασαν την πρόσφατη άνοδο και ήταν αυτό που κάποιοι χρηματιστές λένε «άχαρτοι» γιατί φοβήθηκαν τον Τραμπ και όταν έκανε πίσω δεν τοποθετήθηκαν ξανά, χάνοντας μία μεγάλη κίνηση.



Τράπεζα Κύπρου(BOCHGR): Σήμερα Δευτέρα πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Τράπεζα Κύπρου με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις να αναμένουν καθαρή κερδοφορία 112 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο.



Ωστόσο η μετοχή παρουσιάζει ενδιαφέρον για δύο ακόμα λόγους:



-Πρώτον το μέρισμα που θα μοιράσει στις 25 Ιουνίου (αποκοπή 26 Μαΐου) αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 8%.



Τόσο υψηλές αποδόσεις η αγορά έδειξε διατεθειμένη να τις «χωνέψει» στις περιπτώσεις του ΔΑΑ και του ΟΠΑΠ και καθώς η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει θέματα αναβαλλόμενης φορολογίας η αύξηση του ποσοστού διανομής ενδεχομένως να φέρει την απόδοση στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.



-Δεύτερον η μετοχή είναι πρώτο φαβορί για την είσοδο της στον FTSE-25, κάτι το οποίο θα γίνει επίσημα γνωστό πριν το τέλος του μήνα.



Στα υπόψιν και το γεγονός ότι η τράπεζα είναι υπομοχλευμένη καθώς ο λόγος δανείων προς καταθέσεις βρίσκεται μόλις στο 49%.







Τράπεζες: Τι μας άρεσε στα αποτελέσματα των τραπεζών:



Και στις τέσσερις τράπεζες έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του MREL πολύ νωρίτερα από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας (Alpha 29,3%, Eurobank 28,8%, Εθνική 28,4% και Πειραιώς 28,2%) Το γεγονός αυτό δίνει ευελιξία αναχρηματοδότησης χωρίς πίεση και άγχος.





ΕΥΡΩΒ: Η Eurobank είναι πιθανό να εκδώσει έως και 1 δισ. ευρώ σε ομόλογα senior ή Tier II το 2025 για να αναχρηματοδοτήσει ένα παλαιό ομόλογο Tier II ύψους 900 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,7%.



ΕΤΕ: Από τα 970 εκατ. ευρώ που έχει σε μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις η Εθνική Τράπεζα έχει πάρει πρόβλεψη για τα 950 εκατ. ευρώ. Πρακτικά μιλάμε για μηδενικό πιστωτικό κίνδυνο καθυστερήσεων.



ΕΥΡΩΒ: Στην Ελληνική Τράπεζα το σύνολο των εξοικονομήσεων από την συγχώνευση με την Eurobank εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί τα 48 εκατ. ευρώ. Στο τρίμηνο το κόστος της εθελούσιας για την ελληνική που εγγράφηκε στα αποτελέσματα ήταν 26 εκατ. ευρώ. Σε επόμενο τρίμηνο θα υπάρξει έκτακτη θετική εγγραφή περίπου 30 εκατ. ευρώ για την CNP ασφαλιστική.



ΑΛΦΑ: Αν το α’ τρίμηνο του 2025 είχε ίδιο αριθμό ημερών με το δίσεκτο α’ τρίμηνο του 2024 το εισόδημα από τόκους της Alpha θα είχε μηδενική μεταβολή (+9 εκατ. ευρώ). Η διοίκηση της Alpha αναμένει υψηλότερο έσοδο από τόκους στο δεύτερο τρίμηνο.



ΠΕΙΡ: Το 1,0 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση του α’ τριμήνου αντιστοιχεί στο 33% του στόχου της Τράπεζας Πειραιώς για νέα δάνεια το 2025. Τέλος η ανάλυση ευαισθησίας στο εισόδημα από τόκους στο έτος για κάθε μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης είναι η εξής: Alpha Bank 15 εκατ. ευρώ Eurobank 35 εκατ. ευρώ, Εθνική Τράπεζα 35 εκατ. ευρώ και Τράπεζα Πειραιώς 30 εκατ. ευρώ...



Τιτάν(ΤΙΤC): Τακτική αναθεώρηση έχει ο MSCI την Τρίτη το βράδυ. Ο Τιτάνας πληροί τα κριτήρια αλλά η διπλή εισαγωγή πιθανόν να λειτουργεί ανασταλτικά στην είσοδο της μετοχής στο δείκτη.



Τιτάν(ΤΙΤC): Το καλοκαίρι του 2025 θα ολοκληρωθεί η αποεπένδυση της Τιταν από την Τουρκία. Η επίδραση θα είναι αρνητική κατά 80 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις και κατά 15-20 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη.

Οι εισαγωγές τσιμέντου προς το Ισραήλ θα αντικατασταθούν από την αγορά της Αιγύπτου η οποία πλέον πήρε αποστάσεις από το νεκρό σημείο.



Η διοίκηση στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύντομα να έχουμε κάποιο νέο από το μέτωπο των εξαγορών δεδομένης της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης που έχει ό όμιλος. Στις 30 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος των 3 ευρώ/μετοχή.



Με όχημα την ενισχυμένη ρευστότητα και τον μειωμένο δανεισμό που εξασφάλισε μέσω της δημόσιας εγγραφής της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, «βλέπει» νέες επενδυτικές κινήσεις, μέσω είτε οργανικής είτε εξαγοράσιμης ανάπτυξης, σκανάροντας διαρκώς την αγορά.



Μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι η ΤΙΤΑΝ έχει ήδη πραγματοποιήσει μια σειρά στοχευμένων εξαγορών τόσο στον κλάδο των αδρανών υλικών όσο και των εναλλακτικών πρώτων υλών.



Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος εξακολουθεί να επενδύει στρατηγικά σε έργα που ενισχύουν τη λειτουργική του ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά του στις διεθνείς αγορές ενώ στόχος της για το τρέχον έτος είναι οι ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 250 εκατ. ευρώ.



Το «βάρος» αναμένεται να πέσει στις παρεμβάσεις που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ενσωμάτωση εναλλακτικών πρώτων υλών και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών logistics.



Alpha Bank(ΑΛΦΑ): Σας το γράψαμε και στο Black Box της περασμένης Παρασκευής, ότι είχαμε ακούσει πως θα έχει δυνατά αποτελέσματα η Alpha Bank. Το δικό της λοιπόν πρώτο τρίμηνο ήταν το καλύτερο μεταξύ των συστημικών και είχε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υπέρβαση των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 239 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας κατά 24% τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η αποδοτικότητα των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) επίσης σε ετήσια βάση ανήλθε στο 15,4%, πολύ υψηλότερη των εκτιμήσεων.



Έτσι η διοίκηση είναι η πρώτη που αναθεώρησε το μακροπρόθεσμο στόχο και τώρα περιμένει κέρδη ανά μετοχή πάνω από 0,45 ευρώ το 2027 από 0,42 ευρώ που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση κυρίως λόγω και των εξαγορών της ΑΧΙΑ και Astro Bank.



Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της τράπεζας είπε στους αναλυτές πως «στο επόμενο τρίμηνο η αύξηση των εσόδων από τόκους θα οφείλεται στην ενισχυμένη πιστωτική επέκταση, στην αλλαγή τιμολόγησης καταθέσεων και στις αποδόσεις των επενδύσεων», ενώ προσέθεσε πως το κόστος για κάθε μείωση επιτοκίων 0,25% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι 15 εκατ. ευρώ στα έσοδα.



Η τράπεζα πάντως κινείται εντός στόχου για επίτευξη εσόδων από τόκους ύψους 1,67 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά στη στρατηγική συνεργασία με την Unicredit, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως «θα αποδώσει νέους καρπούς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων», ενώ δεν αναμένεται άμεσα νέα εξαγορά ή επέκταση σε άλλες αγορές.



Ωστόσο, στόχος είναι η ενίσχυση του asset και wealth management, όπου ήδη έχουν εκτοξευθεί ως προς τη συνεισφορά τους στα έσοδα της τράπεζας.







ΟΛΠ- Quest: Δύο μετοχές που παλαιότερα ήταν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, αλλά λόγω του κριτηρίου της αποτίμησης δεν ικανοποιούνταν οι «απαιτήσεις» του FTSE Russell, βγήκαν από το FTSE 25 και έκτοτε έχουν καλύτερη πορεία. Μάλιστα και οι δύο έγραψαν την Παρασκευή νέα ιστορικά υψηλά. Ο λόγος για τον ΟΛΠ και την Quest.



Ο ΟΛΠ με τα κέρδη του 2024 παρά τα ιστορικά υψηλά και την αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ έχει χαμηλό P/E και στο πρώτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν τα κέρδη.



Η Quest έχει αναλυθεί και αυτή αρκετές φορές και έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και αγοραστή για την ACS που έχει δώσει τρομερό τίμημα. Η αποτίμηση των 720 εκατ. ευρώ ακόμα θεωρείται χαμηλή από τους αναλυτές. Φέτος θα δώσει και καλύτερο μέρισμα (0,30 ευρώ). Την ίδια ώρα στον FTSE 25 είναι μετοχές που εδώ και χρόνια δεν έχουν προσφέρει κάποιο όφελος στους επενδυτές. Μήπως να κοιτάμε μετοχές και όχι δείκτες;



Coeur Mining Inc (NYSE-CDE): Η μετοχή με απανωτά διψήφια ποσοστά ανόδου την εβδομάδα που πέρασε προσέγγισε τα 8 δολάρια. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται κυρίως ορυχεία ασημιού και πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε αποτελέσματα που αιφνιδίασαν την αγορά. Τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του για το οικονομικό έτος 2025.



Αναλυτικά, η εταιρεία με έδρα το Σικάγο κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 0,11 δολαρίων για την εξεταζόμενη περίοδο ενώ οι αναλυτές περίμεναν οριακές ζημιές 0,01 δολαρίων ανά μετοχή.



Τα έσοδα ανήλθαν σε 360 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη της Wall Street για 309,6 εκατομμύρια δολάρια.



Η ισχυρή επίδοση της Coeur οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή και στις υψηλότερες τιμές των μετάλλων. Η παραγωγή αργύρου αυξήθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση στα 3,7 εκατομμύρια ουγκιές, ενώ η παραγωγή χρυσού αυξήθηκε κατά 7% στις 86.766 ουγκιές. Η εταιρεία επωφελήθηκε από τις μέσες τιμές των 2.635 δολαρίων ανά ουγκιά χρυσού και 32,05 δολαρίων ανά ουγκιά αργύρου στο πρώτο τρίμηνο.



Οι αναλυτές έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για τα έσοδα για αυτό το τρίμηνο κατά 58,4%. Η εταιρεία αναμένεται να δημοσιεύσει τα κέρδη της για το Q2, 2025, στις 30 Ιουλίου 2025.



Η στήλη είχε επισημάνει τη μετοχή με θετικό πρόσημο στις αρχές του Απρίλιου.



Βλέπε: Black Box 9 Απρίλη







Northrop(NOC): Είναι περισσότερο περισσότερο γνωστή για τα stealth βομβαρδιστικά της. Η εξοπλιστική αμερικάνικη εταιρεία δραστηριοποιείται παράλληλα και στην αεροδιαστημική, την πυραυλική άμυνα, τα πυρηνικά όπλα, την επιτήρηση, τα μη επανδρωμένα συστήματα και το διάστημα. Είναι παντού.



Θα μπορούσε επίσης να κερδίσει μια ώθηση αν καταφέρει να κερδίσει τη σύμβαση έναντι της Boeing για το πρόγραμμα Next Generation Air Defense (NAGD) του Ναυτικού, το οποίο έχει ως στόχο να σχεδιάσει και να κατασκευάσει το επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενεάς...



Η μετοχή Northrop διαπραγματεύονται με τιμή 19 φορές τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2025.

Τα κέρδη της αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 9% ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, δύο ποσοστιαίες μονάδες ταχύτερα από την Lockheed.







Το πάρτι τελειώνει: To εντυπωσιακό ριμπάουντ των μετοχών στη Wall Street μετά το sell off Απριλίου πιθανότατα έχει περατωθεί, παρά τα βήματα των ΗΠΑ προς διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, σύμφωνα με έκθεση της Bank of America. Οι μετοχές «σωστά» πραγματοποίησαν ράλι με βάση την αισιοδοξία οτι θα συμφωνηθούν χαμηλότεροι δασμοί κάποια στιγμή το δεύτερο τρίμηνο.



Σήμερα, όμως, η BofA δεν βλέπει περιθώρια για περαιτέρω κέρδη καθώς οι επενδυτές «αγόρασαν προσδοκίες και πωλούν την είδηση». Ο δείκτης S&P500 έχει σημειώσει κούρσα 14% από τις 9 Απριλίου που ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μείωση κάποιων δασμών με την Ουάσινγκτον να ξεκινά διαπραγματεύσεις με την Κίνα το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία μετά το deal με το Ηνωμένο Βασίλειο.



Για το 2025 η BofA προτιμά τα ομόλογα από τις μετοχές που πιστεύει ότι βρίσκονται σε δομικό bear market.



To ημερολόγιο της εβδομάδας:



Η Δευτέρα ξεκινάει με τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Τράπεζας Κύπρου (πριν το άνοιγμα), του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και της Optima Bank.



Την Τρίτη ακολουθεί το Κρι – Κρι, την Τετάρτη ο ΟΤΕ (πριν το άνοιγμα) και την Πέμπτη η Τράπεζα Αττικής και η Lavipharm. Σε άλλα νέα, το βράδυ της Τρίτης θα ανακοινωθούν οι τριμηνιαίες αναδιαρθρώσεις του δείκτη MSCI, την Πέμπτη θα ξεκινήσουν την διαπραγμάτευση τους στην Κύρια Αγορά του ΧΑ οι μετοχές της Qualco ενώ την Παρασκευή ολοκληρώνεται η περίοδος εξάσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την ΑΜΚ της «Ευρώπη Ασφαλιστική». Τέλος την προσεχή Παρασκευή κλείνουν οι σειρές παραγώγων για το μήνα Μάιο.



Η γωνιά των αναγνωστών:



Αγαπητέ κύριε Στούπα,



Παρακολουθώ τις αναλύσεις σας και σας ευχαριστώ για την ψύχραιμη ενημέρωση που προσφέρετε. Θα ήθελα να μοιραστώ ορισμένες σκέψεις και να ζητήσω τη γνώμη σας, αν το κρίνετε σκόπιμο.



Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τα επιτόκια και την αβεβαιότητα, βλέπω πως το αμερικανικό χρηματιστήριο δεν υποχωρεί όπως θα περίμενε κανείς. Αντίθετα, πολλοί μικροεπενδυτές–influencers που δημοσιοποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους σε κοινωνικά δίκτυα δείχνουν προτίμηση σε ETFs που κυρίως αφορούν τον δείκτη S&P 500 και σε συγκεκριμένες 10–15 μετοχές.



Αξιοσημείωτο ότι 7–8 εταιρείες αποτελούν πλέον σχεδόν το 30% του συγκεκριμένου δείκτη. Ταυτόχρονα, υπάρχει η τάση όσων τους ακολουθούν να αντιγράφουν τις θέσεις που διατηρούν στα δημόσια χαρτοφυλάκιά τους ή, ακόμα πιο απλά, εκατοντάδες χρήστες τις αντιγράφουν αυτόματα μέσω brokers που υποστηρίζουν copy trading. Αν και διαθέτουν μικρά κεφάλαια, έχουν συνεχή παρουσία και εισροές, σε αντίθεση με παθητικά ή "κουρασμένα" θεσμικά κεφάλαια. Μήπως αυτή η επαναλαμβανόμενη, μαζική συμπεριφορά τελικά έχει μεγαλύτερη επιρροή απ’ όσο νομίζουμε;



Βλέπω επίσης να αναπαράγεται το αφήγημα "buy the dip" και το σύνθημα "όταν οι άλλοι φοβούνται, εσύ να είσαι greedy". Προφανώς, ο εμπνευστής της φράσης αναφερόταν σε κάτι βαθύτερο· όμως, χωρίς εμπειρία από σοβαρές κρίσεις, ίσως πολλοί νομίζουν ότι εννοεί απλώς μια διόρθωση της τάξης του 20%. Μου θυμίζει μια μικρογραφία αυτού που περιγράφετε στο βιβλίο σας ως "άνθρωπο από βούτυρο", ή πρόσφατα σε άρθρο σας, όπου αναφέρατε ότι βλέπουμε επενδυτές που πιστεύουν πως οι τιμές πάντα θα επανέρχονται μετά από λίγο καιρό.



Μήπως τελικά βρισκόμαστε σε νέα επενδυτική πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του παρελθόντος δεν ισχύουν όπως παλιά; Θα είχε ενδιαφέρον να διαβάσουμε μια ανάλυσή σας πάνω σε αυτό.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και τη συμβολή σας στον δημόσιο διάλογο για τις αγορές. Περιμένω με ενδιαφέρον τη δική σας οπτική.



Με εκτίμηση,

Μιχάλης Τ.



Απάντηση:



Οι αγορές κατά 90% είναι ψυχολογία και 10% όλα τα υπόλοιπα έλεγε ο Κοστολάνι. Πιστεύω πως παρά τις τεράστιες τεχνολογικές εξελίξεις η συναισθηματική και πνευματική κατάσταση των ανθρώπων που μετέχουν και δεν μετέχουν στις αγορές παραμένει ίδια. Το είδος δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Αν έχει αλλάξει κάτι αυτό δεν είναι προς την θετική κατεύθυνση. Κατά την διάρκεια των ιστορικών κύκλων μετά από περιόδους ευημερίας οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί, αλαζόνες, ηδονοθήρες και άπληστοι. Σε μια τέτοια περίοδο βρισκόμαστε.



Στο χρηματιστήριο δεν υπάρχει άνοδος χωρίς διόρθωση όμως αυτό που έχει σημασία αν η διόρθωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο τρίμηνο ή σε τρία χρόνια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω...

[email protected]

